Grad Split prijavio šest projekata za unaprjeđenja sportske infrastrukture, evo o kojim projektima se radi

Kroz zajedničku suradnju Grada Splita, Razvojne agencije Split – RaST te Javne ustanove športski objekti Split – JUSOS, pripremljeno je i prijavljeno šest projekata usmjerenih na unaprjeđenje sportske infrastrukture na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu Ministarstva turizma i sporta. Riječ je o ključnim investicijama Grada Splita uoči održavanja Europskih sveučilišnih igara (ESI 2028.), koje će se održati u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ciljevi ovih projekata obuhvaćaju rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata na području Splita, čime će se povećati kvaliteta i funkcionalnost postojećih sadržaja, osigurati viša razina sigurnosti pri korištenju, poboljšati pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te podići ukupna vrijednost sportske infrastrukture.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Projektnim prijavama obuhvaćeni su sljedeći sportski objekti:

1.Velika dvorana Športskog centra Gripe

Projektom rekonstrukcije predviđa se obnova tribina velike dvorane ŠC Gripe. Uklonit će se stare drvene sjedalice, a betonske tribine pripremiti za ugradnju suvremene teleskopske tribine na elektro pogon, što će omogućiti brzu transformaciju prostora za sportska natjecanja, koncerte, kulturne događaje i sajmove. Postavit će se nove sjedalice u istom dizajnu radi očuvanja vizualnog identiteta objekta izgrađenog za Mediteranske igre. Dvorana će tako biti spremna za razna događanja, uključujući i ESI 2028. Ukupna vrijednost investicije je 1.779.561,25 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 450.000 EUR.

2.Športski centar Bazen Zvončac

Zahvat uključuje cjelovito uređenje više od 600 m² prostora ispod tribina bazenskog kompleksa na Zvončacu, koji će se prenamijeniti u suvremeni fitness centar s preko 80 sprava, uključujući i one prilagođene osobama s invaliditetom. Obnovit će se garderobe i sanitarni čvorovi te instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije, elektro i vodovoda. Novi raspored i završne obloge osigurat će funkcionalnost i pristupačnost, stvarajući uvjete za rekreativce i profesionalne sportaše te podižući vrijednost cijelog centra. Ukupna vrijednost investicije je 1.334.525,00 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 450.000 EUR.

3.Športski centar Bazeni Poljud

Projekt rekonstrukcije obuhvaća vanjski bazen sa skakaonicom i pratećom infrastrukturom. Planirana je potpuna obnova hidroizolacije bazenske školjke i kamene terase, čime se osigurava dugotrajna stabilnost i uvjeti za održavanje vaterpolo i plivačkih natjecanja klubova te ESI 2028. Ukupna vrijednost investicije je 648.028,13 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 450.000 EUR.

4.Otvoreno vježbalište na Gripama

Zahvat predviđa uređenje platoa od 1.784 m² istočno od Dvorane za borilačke sportove na Gripama u multifunkcionalnu javnu površinu. Formirat će se tri zone – dječje igralište, street workout i trkačke staze uz javnu rasvjetu, modernu opremu i očuvano zelenilo. Prostor će biti prilagođen i osobama s invaliditetom, stvarajući ugodno mjesto za rekreaciju svih dobnih skupina. Ukupna vrijednost investicije je 528.705,81 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 264.352,91 EUR.

5.Pomoćno igralište NK Poljičanin

Projekt obuhvaća potpunu obnovu pomoćnog nogometnog igrališta NK Poljičanin na platou dimenzija 114 x 70 m. Postavit će se umjetna trava s elastičnom podlogom, sanirati pokos, montirati tribine i osigurati pristup osobama s invaliditetom. Igralište će biti opremljeno svom potrebnom sportskom opremom te vraćeno zajednici kao moderan prostor za treninge, natjecanja i rekreaciju. Ukupna vrijednost investicije je 1.062.440,82 EUR, od čega bespovratna sredstva čine 300.000 EUR.

6.Nabava opreme za vaterpolo na vodi

Projekt predviđa postavljanje plutajuće konstrukcije za vaterpolsko igralište na plaži Duilovo, s golovima i stabilnom platformom sidrenom na sigurnoj udaljenosti od obale. Riječ je o montažno-demontažnoj strukturi koja se prilagođava sezoni i omogućuje korištenje mora kao prirodnog sportskog terena. Time se obogaćuje ljetna sportsko-rekreacijska ponuda i popularizira vaterpolo među mlađima i širom zajednicom. Ukupna vrijednost investicije je 12.398 EUR, od čega bespovratna sredstva čine 5.599 EUR.

Ukupna vrijednost projekata koji će se provoditi u 2026. godini iznosi 5.365.659,01 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 1.919.951,91 EUR. Grad Split će zajedno s Ministarstvom turizma i sporta nastaviti s daljnjim ciljanim ulaganjima u razvoj sportske infrastrukture i kroz 2027. i 2028. godinu kako bi organizacija jednog od najvećih sportskih događaja u Europi u 2028. godini dočekana na vrhunskom sportskom nivou.