Grad Split pozvao građane da ispune anketu: Žele čuti što Splićani misle o znanosti, posebno se traži mišljenje ovih skupina

U sklopu međunarodnog projekta „Science Comes to Town“ provodi se istraživanje kojim se žele prikupiti stavovi stanovnika Splita o znanosti i kritičkom razmišljanju.

Anketa se provodi u okviru aktivnosti praćenja i procjene učinaka projekta, a cilj joj je dobiti što širi uvid u stavove građana različitih dobnih i socioekonomskih skupina.

Posebno se potiče sudjelovanje starijih sugrađana, umirovljenika, obrtnika i radnika kako bi istraživanje obuhvatilo što raznolikije perspektive i iskustva stanovnika Splita.

Grad Split poziva sve sugrađane da izdvoje nekoliko minuta i ispune anketu te na taj način pridonesu boljem razumijevanju odnosa lokalne zajednice prema znanosti i kritičkom razmišljanju.

Anketa je dostupna na poveznici ovdje ili putem QR koda na fotografiji.

Pozivamo građane da anketu podijele sa svojim obiteljima, prijateljima i poznanicima kako bi u istraživanju sudjelovao što veći broj stanovnika Splita - poručili su iz Grada.