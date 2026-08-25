GRAD SPLIT POVEĆAO NAKNADE Više novca za roditelje, vrtiće i priuštivo stanovanje

Split je u 2025. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, zabilježio 1.265 živorođenih, što ga je nakon Zagreba svrstalo na prvo mjesto među hrvatskim gradovima po ukupnom broju rođene djece. Istodobno je umrlo 1.849 osoba pa je prirodni prirast iznosio minus 584, što ponovno otvara pitanje učinkovitosti demografskih mjera i uvjeta života mladih obitelji u gradu.

Iz Grada Splita ističu kako broj rođenih potvrđuje status Splita kao poželjnog grada za život i osnivanje obitelji, a kao ključne mjere navode povećanje naknada za novorođenčad, ulaganja u vrtiće, besplatan javni prijevoz za učenike i redovne studente te projekte priuštivog stanovanja.

Na upit o konkretnim izdvajanjima, broju korisnika gradskih potpora i planovima za 2026. godinu, iz Grada su naveli da je tijekom 2025. za naknade za novorođenu djecu izdvojeno više od 1,85 milijuna eura, dok je za sufinanciranje boravka djece u vrtićima u pedagoškoj godini 2024./2025. izdvojeno više od 31,8 milijuna eura.

Kako Grad Split komentira podatak da je Split u 2025. godini imao najveći broj živorođene djece među hrvatskim gradovima, nakon Zagreba?

Grad Split je izuzetno ponosan na činjenicu da stabilno potvrđuje svoju poziciju drugog najvećeg gradskog središta u Hrvatskoj po broju novorođene djece. To je najbolji pokazatelj da je Split živ i poželjan grad u kojem mladi ljudi žele živjeti, zasnivati obitelji i graditi svoju budućnost.

Demografiju ne prepuštamo slučaju, povećali smo financijske naknade za novorođenčad, osigurali potpore do 8.000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Svjesni smo da demografska politika nije samo pitanje financijskih potpora, zato ćemo i dalje snažno ulagati u priuštivo stanovanje, razvoj i proširenje vrtićkih kapaciteta te stvaranje uvjeta u kojima će mlade obitelji imati sigurnost, stabilnost i razlog da svoj život grade upravo u Splitu.

Najviše djece, nakon Zagreba, rođeno je u KBC-u Split

Koliko je djece u Splitu rođeno u 2024. i 2025. godini te kako se ti podaci uspoređuju s prethodnim godinama?

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Splitu je 2024. godine rođeno 1.298 djece, dok je u 2025. godini zabilježen blagi pad na 1.265 novorođenih. Unatoč tome, Split je zadržao status drugog gradskog središta u Hrvatskoj po broju živorođene djece, odmah iza Zagreba.

Koliko je zahtjeva za gradsku naknadu za novorođeno dijete Grad zaprimio i odobrio tijekom 2025. godine, a koliko u 2024. godini?

Grad Split je tijekom 2024. godine zaprimio 1.137 zahtjeva za gradsku naknadu za novorođeno dijete, dok je tijekom 2025. godine zaprimio 1.150 zahtjeva (1.110 odobrenih zahtjeva).

Koliko je sredstava iz gradskog proračuna u 2025. godini izdvojeno za naknade za novorođenu djecu?

Što se tiče naknade za novorođenu djecu u 2025. godini iz gradskog proračuna je izdvojeno ukupno 1.852.951,75 eura. Navedeni iznos obuhvaća i isplate za djecu rođenu ranijih godina, s obzirom na to da se naknade za treće i svako sljedeće dijete isplaćuju u godišnjim obrocima. Za djecu rođenu u 2025. godini izdvojeno je 490.347,17 eura.

Prema informacijama objavljenima na mrežnim stranicama Grada Splita, aktualna naknada za novorođeno dijete iznosi 500 eura za prvo dijete, 750 eura za drugo dijete te 8.000 eura za treće i svako sljedeće dijete, pri čemu se posljednji iznos isplaćuje u jednakim godišnjim obrocima tijekom deset godina

U sklopu demografskih mjera u 2026. godini, Grad Split povećao naknade za novorođenu djecu dodatno je ojačao mjere. Naknada za prvo dijete povećana je s 265,45 na 500 eura, za drugo dijete s 530,89 na 750 eura, dok je za treće i svako sljedeće dijete povećana sa 7.299,75 na 8.000 eura. Kod trećeg i svakog sljedećeg djeteta dodatno je unaprijeđen način isplate, pa se 8.000 eura sada isplaćuje tijekom osam godina.

Koliko je obitelji u 2025. godini ostvarilo: naknadu za prvo novorođeno dijete,, naknadu za drugo novorođeno dijete, naknadu za treće i svako sljedeće dijete?

U 2025. godini pravo na gradsku naknadu za novorođenu djecu ostvarilo je:

• 525 obitelji za prvo novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 139.361,25 eura;

• 382 obitelji za drugo novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 202.799,98 eura;

• 203 obitelji za treće i svako sljedeće dijete, u iznosu od 148.185,94 eura isplaćenom u 2025. godini. Preostali dio naknade za ovu kategoriju isplaćuje se u godišnjim obrocima, sukladno utvrđenoj dinamici isplate.

Ukupno je pravo na naknadu ostvarilo 1.110 obitelji.

Sufinanciranje vrtića, usluga dadilja, prehrane u osnovnim školama,...

Grad također navodi mjere sufinanciranja cijene boravka djece u gradskim, privatnim i vjerskim vrtića, prehrane u osnovnim školama, javnog prijevoza za učenike i studente iz obitelji s troje i više djece te sufinanciranje usluga dadilja.

Grad Split izdvaja za sufinanciranje cijene boravka djece u gradskim, privatnim i vjerskim vrtićima na temelju važećih gradskih odluka iz područja predškolskog odgoja i socijalne skrbi.

Grad Split sufinancira cijenu boravka djece u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima sukladno Odluci o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita.

U odgovoru na ovo pitanje napominjemo da se podaci o sufinanciranju iskazuju prema pedagoškoj godini, slijedom čega se odgovor odnosi na razdoblje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2025. godine. Grad iz Proračuna osigurava sredstva za sufinanciranje programa do utvrđene ekonomske cijene, dok roditelji sudjeluju u cijeni programa prema propisanim mjerilima. Iznos sufinanciranja utvrđuje se po upisanom djetetu, ovisno o vrsti i trajanju programa. Za djecu čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Splita osigurava se sufinanciranje prema propisanim kriterijima, dok se za djecu kod koje jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Splita osigurava 50 % pripadajućeg iznosa sufinanciranja.

Tijekom pedagoške 2024/2025 godine Grad Split je sufinancirao boravak za ukupno 6.303 djece, od čega je 4.064 djece boravilo u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Split, a 2.239 djece u dječjim vrtićima čiji su osnivači fizičke i vjerske zajednice. Za tu svrhu Grad Split je za pedagošku 2024./2025. godinu izdvojio ukupno 31.804.819,84 €.

Grad Split, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, također sufinancira cijenu boravka djece u dječjim vrtićima obiteljima koje ispunjavaju kriterije propisane Odlukom. Iznos sufinanciranja može iznositi 50 % ili 100 % roditeljske cijene vrtića, ovisno o ispunjenim uvjetima i kategoriji korisnika utvrđenoj Odlukom. Za ovu namjenu Grad Split je u pedagoškoj godini 2024./2025. izdvojio 419.065,69 eura za 910 djece.

Proračunom Grada Splita za 2026. godinu planirana sredstva u svrhu Sufinanciranja programa privatnih i vjerskih vrtića iznose 11.117.700 € i odnose na sufinanciranje programa 23 privatna i vjerska vrtića i 3 obrta za dadilje, a sve sukladno Odluci o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita. Osim toga, Grad Split financira: rad stručne službe za privatne i vjerske vrtiće koji djeluje u sklopu DV Cvit Mediterana, program predškole u privatnim i vjerskim vrtićima (mjera besplatni predškolci), i boravak djece izvan područja Grada Splita tako da ukupna planirana izdvajanja za predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima planirana Proračunom Grada Splita za 2026. godinu iznose 11.596.910 €.

Nastavno na pitanje o broju djece koja koriste subvenciju za vrtić, uključujući subvencije za boravak u vrtićima izvan područja Grada Splita i sufinanciranje usluga dadilja, Grad Split, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, trenutačno sufinancira cijenu boravka u dječjim vrtićima za 627 djece u pedagoškoj godini 2025./2026. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu broj korisnika je smanjen, s obzirom na to da je od pedagoške godine 2025./2026. boravak djece predškolske dobi koja su u godini pred polazak u osnovnu školu besplatan.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Splita za 2026. godine(Sl. glasnik 59/25) utvrđeno je da u pedagošku 2025./2026.godinu upisano ukupno 6.658 djece i to:

- u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Split 4.053 djece

- u dječjim vrtićima čiji su osnivači fizičke i vjerske zajednice 2.569 djece

- u obrtima za dadilje 36 djece

Niz mjera za obitelji s troje i više djece

Koje mjere Grad provodi za obitelji s troje i više djece, na koji način se gradskim programima mladim obiteljima olakšava rješavanje stambenog pitanja?

Grad Split provodi niz mjera za obitelji s troje i više djece kojima se olakšavaju troškovi odrastanja i školovanja djece. Od 2025. godine uveden je besplatan javni prijevoz za sve učenike i redovne studente s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita, čime smo dodatno smanjili troškove svakodnevnog putovanja za obitelji.

Uz navedeno, Grad Split kontinuirano provodi i razvija mjere usmjerene na olakšavanje rješavanja stambenog pitanja građana, a osobita se pažnja pritom posvećuje mladim obiteljima.

Grad Split je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je donio Pravilnik o davanju stanova u najam kojim je, između ostalog, predviđena mogućnost davanja stanova u priuštivi najam, čime se građanima omogućuje dugoročno rješavanje stambenog pitanja po uvjetima povoljnijim od tržišnih. Istodobno je u tijeku izrada pravilnika kojim će se urediti model priuštivog otkupa stanova, čime Grad dodatno širi mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja.

Upravo je završen javni natječaj za davanje gradskih stanova u priuštivi najam. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo će pristupiti obradi prijava i utvrđivanju rang-liste za dodjelu približno 15 trenutačno praznih gradskih stanova. Istodobno je proveden i natječaj za davanje stanova u najam prema socijalnim kriterijima.

Grad Split intenzivno radi i na povećanju stambenog fonda namijenjenog priuštivom stanovanju. U narednom razdoblju planira se predaja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za projekt priuštivog stanovanja na području Mejaša, kojim je predviđena izgradnja približno 30 stanova. Također, u pripremi je podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju stambenih zgrada na području Kamena, s približno 150 stanova, te na području Ravnih njiva, s približno 40 stanova.

Navedene mjere i projekti predstavljaju dio šire stambene politike Grada Splita kojom se nastoji povećati dostupnost kvalitetnog i cjenovno priuštivog stanovanja te, osobito mladim ljudima i mladim obiteljima, omogućiti lakše i sigurnije rješavanje stambenog pitanja.

Smatra li Grad da su postojeće mjere dovoljne za ublažavanje troškova podizanja djece, osobito troškova stanovanja, vrtića i prehrane?

Grad kontinuirano prati potrebe obitelji i prilagođava podršku stvarnim životnim troškovima. Dosad je Grad Split napravio značajan iskorak: povećale su se naknade za novorođenu djecu, uveli besplatan prijevoz za učenike i studente, osigurali besplatni vrtići za svu predškolsku djecu te proširili ukupne kapacitete u vrtićima. No, tu se ne staje – u fokusu su i dalje mjere priuštivog stanovanja i dodatno rasterećenje obiteljskih proračuna, posebno kada je riječ o stanovanju, prehrani i skrbi za djecu.

Pitanje troškova podizanja djece ne rješava se jednom mjerom i posao Grada Splita ovdje sigurno nije završen.

Koji su najveći demografski izazovi s kojima se Split suočava, s obzirom na to da je, unatoč velikom broju rođenih, u 2025. godini imao negativan prirodni prirast?

Najveći demografski izazovi s kojima se Split, poput većine hrvatskih gradova Hrvatske u cjelini suočava, bio bi negativan prirodni prirast, ponajprije kao posljedica starenja stanovništva i visoke stope mortaliteta.

Jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju Split i druga urbana središta jest visoka cijena stanovanja, zbog čega mlade obitelji svoju stambenu sigurnost sve češće traže u okolnim općinama.

Istodobno, rast troškova svakodnevnog života i podizanja djece dodatno opterećuje obiteljske proračune. Upravo zato Grad Split sustavno razvija mjere koje trebaju odgovoriti na te izazove – od priuštivog stanovanja i besplatnih vrtića za predškolce, do financijskih potpora i drugih mjera usmjerenih na rasterećenje obitelji.

Cilj je stvoriti uvjete u kojima će mlade obitelji moći ostati u Splitu, ovdje zasnivati i podizati svoje obitelji te dugoročno planirati svoj život.