Grad Split potpisao ugovor o korekciji plaća zaposlenika dječjih vrtića

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegov zamjenik Ivo Bilić danas su u Gradskoj upravi, u ime Grada Splita, potpisali ugovor kojim se uređuje korekcija plaća zaposlenika gradskih dječjih vrtića, sukladno zakonskim obvezama.

Tom prigodom gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je Grad Split u proračunu osigurao sredstva potrebna za provedbu ugovora te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u zaposlenike gradskih ustanova.

„Danas smo u Gradskoj upravi potpisali ugovor s dječjim vrtićima kojim smo uredili korekciju plaća sukladno zakonskim obvezama. U proračunu smo osigurali potrebna sredstva i ugovor je uspješno zaključen. Zadovoljstvo je što smo postigli dogovor te što usklađivanje plaća u Gradu Splitu prati i zaposlenike naših ustanova. Nastavljamo odgovorno planirati sredstva kako bismo i ubuduće osigurali stabilne uvjete rada i daljnje usklađivanje plaća“, rekao je gradonačelnik Šuta.

Dodao je kako je cilj Grada osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenicima u predškolskim ustanovama, prepoznajući njihovu važnu ulogu u svakodnevnoj skrbi i odgoju najmlađih sugrađana.