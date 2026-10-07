Grad Split otvorio savjetovanje o komunalnoj naknadi: Građani mogu slati prijedloge do 5. studenoga

Grad Split provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o dvama važnim dokumentima koji se odnose na komunalnu naknadu na području grada. Riječ je o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi te Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Uređuju se uvjeti i način izračuna

Predloženim odlukama uređuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Splita, kao i vrijednost boda koja se primjenjuje pri izračunu njezina iznosa. Iz Grada pozivaju građane i svu zainteresiranu javnost da se uključe u postupak savjetovanja te dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na predložena rješenja.

Savjetovanje otvoreno do 5. studenoga

Javno savjetovanje traje do 5. studenoga 2026. godine. Nacrti prijedloga odluka, pripadajuća obrazloženja te obrasci putem kojih zainteresirani mogu sudjelovati u savjetovanju dostupni su na mrežnim stranicama Grada Splita.