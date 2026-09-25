Grad Split otvara javni poziv za izmjene GUP-a i PPUG-a: Građani i poslovni subjekti mogu slati svoje inicijative

Grad Split pozvao je građane, poslovne subjekte, udruge, gradske kotareve i mjesne odbore da dostave svoje inicijative za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana Splita (GUP). Javni poziv bit će otvoren od 1. listopada do 16. studenoga 2026. godine, a raspisuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Inicijative se mogu slati do 16. studenoga

Svi zainteresirani u navedenom razdoblju mogu predložiti izmjene prostorno-planske dokumentacije Grada Splita, uz dostavu propisanog obrasca i potrebne popratne dokumentacije.

Obrazac i dokumentacija dostavljaju se putem e-mail adrese javnipoziv.izmjenaplanova@split.hr. Za dodatna pojašnjenja zainteresirani se do isteka roka za dostavu inicijativa mogu obratiti i putem e-mail adrese andrea.maslov@split.hr.

Dostupan i obrazac za prijavu

Grad Split objavio je i obrazac za prijavu inicijativa sa svim potrebnim podacima i dokumentacijom. Sve detalje Javnog poziva, kao i pripadajuću dokumentaciju, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama Grada Splita OVDJE.