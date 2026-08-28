Grad Split otkrio veliki plan: 1.317 novih parkinga, električni autobusi i potpuno novi ulazak u centar

Split bi u idućem razdoblju trebao dobiti potpuno novi sustav prometovanja kojim bi se znatno smanjio broj automobila u gradskom središtu. Iz Grada Splita jutros su otkrili detalje dvaju velikih projekata – Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli – za koje je Vlada Republike Hrvatske osigurala čak 64.844.919,35 eura bespovratnih sredstava. Sve ključne informacije o projektima ukupne vrijednosti 80.718.334,09 eura predstavljene su jutros na konferenciji za medije gradonačelnika Splita Tomislava Šute, održanoj na Putu Glavičina, kod Turske kule. Kako su otkrili iz Grada Splita, realizacijom ovih projekata grad bi trebao dobiti ukupno 1.317 novih parkirnih mjesta za osobna vozila – 723 na Lovrincu i 594 na Turskoj kuli.

Iz Grada otkrili kako će funkcionirati novi sustav

Iz Grada Splita naglašavaju kako ovdje nije riječ samo o izgradnji dviju novih garaža. Plan je uspostaviti potpuno novi sustav mobilnosti u kojem bi vozači automobile ostavljali na ulazima u grad, a putovanje prema centru nastavljali javnim prijevozom, biciklom ili pješice.

Prema informacijama koje su jutros predstavili iz Grada, Split bi time trebao dobiti prvi cjeloviti Park & Ride sustav u Hrvatskoj. Cilj je smanjiti prometno opterećenje gradskog središta, povećati korištenje javnog prijevoza te dodatno zaštititi povijesnu jezgru i kontaktnu zonu UNESCO-ove svjetske baštine. Osim 1.317 parkirnih mjesta za osobna vozila, iz Grada su otkrili da projekti uključuju i 16 mjesta za autobuse, 33 taksi mjesta, punionice za električna vozila, car-sharing sustav, javne bicikle te nove biciklističke rute prema staroj gradskoj jezgri.

Projekte će provoditi gradska tvrtka Split parking u partnerstvu s Gradom Splitom i Prometom. Brojni novi detalji jutros su otkriveni i za Tursku kulu. Prema informacijama Grada Splita, na ovoj je lokaciji predviđeno 594 parkirnih mjesta, deset mjesta za gradske autobuse i 14 taksi mjesta, kao i punionice za električna vozila te prostori namijenjeni javnim biciklima, mikromobilnosti i car-sharingu. Planirana građevina trebala bi imati ukupnu bruto površinu od 23.421 četvornog metra. Iz Grada su posebno istaknuli kako će objekt imati prohodne zelene krovove koji će biti oblikovani kao nastavak rekreacijskih površina Turske kule, sa šetnicama, terasama, igralištima i vježbalištima. Velika prednost lokacije trebala bi biti i njezina blizina samom centru. Iz Grada Splita navode da je Turska kula udaljena oko 1,2 kilometra od Dioklecijanove palače, odnosno oko 15 minuta hoda, dok bi se biciklom do centra moglo stići za svega nekoliko minuta.

Turska kula priprema se i za budući most sv. Duje

Iz Grada Splita otkrili su i kako je projekt Turske kule usko povezan s budućim prometnim razvojem ovog dijela Splita, posebno s planiranim mostom sv. Duje. Turska kula nalazi se na pravcu budućeg novog ulaza u grad, a očekuje se da će izgradnja mosta dovesti do znatno većeg priljeva vozila na ovo područje. U Gradu stoga žele parkirališne kapacitete osigurati prije nego što nastane dodatni prometni pritisak. Projekt bi trebao omogućiti i organizirani prihvat turističkih autobusa te iskrcaj putnika prije ulaska u samo gradsko središte, čime bi se trebalo smanjiti kruženje vozila u potrazi za parkingom. Iz Grada su najavili i novo povezivanje Puta Glavičina s Putom Supavla, čime bi se trebao osigurati kvalitetniji pristup cijelom području.

Lovrinac dobiva čak 723 parkirna mjesta

Detaljno je predstavljen i projekt na Lovrincu, koji iz Grada Splita opisuju kao buduća istočna vrata grada.

Ondje je predviđeno 723 parkirnih mjesta, među kojima 45 mjesta za osobe s invaliditetom i 25 mjesta opremljenih punionicama za električna vozila. Kako su otkrili iz Grada, planirano je i šest autobusnih mjesta, od kojih će četiri imati punionice, zatim 19 taksi mjesta, 15 mjesta za car-sharing, 41 mjesto za motocikle, 61 mjesto za bicikle i električne bicikle te dva mjesta za dostavu. Objekt bi trebao imati tri podzemne i dvije nadzemne etaže. Iz Grada Splita najavili su i zelenu fasadu, solarne panele na krovu, nove poslovne prostore za prodaju cvijeća, ugostiteljski sadržaj na posljednjoj etaži te pješačku vezu prema platou groblja Lovrinac. Jedan od najvažnijih učinaka projekta na Lovrincu, prema onome što su jutros otkrili iz Grada, trebalo bi biti rasterećenje problema s parkiranjem u području KBC-a Split. Planiraju se poticajne cijene za zaposlenike i korisnike KBC-a, ali i za građane koji dolaze prema administrativnim i upravnim institucijama poput suda, HEP-a, katastra i Županije.

Od Lovrinca prema gradu trebali bi prometovati električni autobusi, čime bi se korisnicima omogućio brži nastavak putovanja bez potrebe ulaska automobilom u šire gradsko središte. Iz Grada naglašavaju da projekt nije namijenjen samo Splićanima, već i stanovnicima okolnih gradova i općina koji svakodnevno dolaze u Split zbog bolnice, sudova i drugih institucija, kao i turistima koji u grad ulaze iz smjera istoka i juga.

Još jedna velika novost koju su predstavili iz Grada Splita je digitalni sustav pod nazivom "Split Mobility Pass".

Riječ je o jedinstvenoj karti koja bi povezivala parkiranje i korištenje javnog prijevoza. Novi sustav trebao bi biti povezan s postojećim ITS sustavom i informacijskim panelima na ulazima u grad. Iz Grada su najavili i optimizaciju linija električnih autobusa te nove biciklističke rute Lovrinac – stara gradska jezgra i Turska kula – stara gradska jezgra. Uz izgradnju dvaju velikih objekata, projekt uključuje i rekonstrukciju triju prometnica – Lovrinačke ulice, Puta groblja i Puta Glavičina.

Grad otkrio i kada kreće javna nabava

Iz Grada Splita jutros su iznijeli i detalje o spremnosti projekata. Kako navode, imovinsko-pravni odnosi na obje lokacije u cijelosti su riješeni, a zemljišta se nalaze u vlasništvu Grada Splita. Već su izrađeni idejni projekti, elaborati pristupačnosti, prometni elaborati za rekonstrukciju prometnica, analize utjecaja na okoliš i klimu, projektantske procjene troškova i ostala potrebna dokumentacija.

U tijeku je izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te priprema dokumentacije za javnu nabavu. Iz Grada su otkrili da se prethodno savjetovanje u sklopu javne nabave planira pokrenuti već sredinom rujna.

Ako sve bude realizirano prema jutros predstavljenom planu, Split neće dobiti samo 1.317 novih parkirnih mjesta, već potpuno novi prometni sustav koji bi trebao promijeniti način na koji tisuće vozača svakodnevno ulaze u grad.