Grad Split odobrio nova radna mjesta dvjema ustanovama. Evo o čemu je riječ

Gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta, donio je zaključke kojima se dvjema ustanovama predškolskog odgoja odobrava zasnivanje novih radnih mjesta.

U Dječjem vrtiću Marjan odobreno je zapošljavanje jedne osobe na radnom mjestu spremač/ica. Riječ je o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Nakon provedbe natječaja, DV Marjan dužan je Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Splita dostaviti izvješće o realizaciji odluke.

Sličan postupak proveden je i u Dječjem vrtiću Grigor Vitez, gdje je odobreno zapošljavanje jednog odgojitelja/ice na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2026. godine, također s punim radnim vremenom.

I ova ustanova će, nakon provedenog natječaja, podnijeti izvješće Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.