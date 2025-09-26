Grad Split je dodijelio sredstva za obnovu pročelja i krova u staroj gradskoj jezgri. Evo koliko će sve koštati

Grad Split donio je zaključak o usvajanju liste prioriteta i dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području stare gradske jezgre. Odluku je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta.

Jedan projekt zadovoljio uvjete Javnog poziva

Povjerenstvo za dodjelu sredstava zaprimilo je jednu prijavu koja je u potpunosti zadovoljila uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom. Time je ostvareno pravo na sufinanciranje radova.

Na listi prioriteta našao se projekt sanacije i obnove na adresi Kralja Tomislava 13, čiji je podnositelj prijave Nikola Delić. Vrijednost najjeftinije ponude iznosila je 50.241,77 eura s PDV-om, a Grad Split će sufinancirati polovicu iznosa, odnosno 25.120,88 eura s PDV-om.

Bodovanje i kriteriji

Prijava je vrednovana prema propisanim mjerilima, pri čemu je projekt ostvario ukupno 66 bodova, i to isključivo na temelju kriterija duljine prebivanja na području stare gradske jezgre. Konzervatorska valorizacija građevine te građevinsko stanje pročelja i krovova u ovom slučaju nisu donijeli dodatne bodove.

Ova odluka predstavlja nastavak nastojanja Grada Splita da sustavno potiče obnovu i očuvanje vrijedne kulturne baštine unutar stare gradske jezgre, a time i unapređenje kvalitete života njenih stanovnika.