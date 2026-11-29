Split je u 2025. za unapređenje stanovanja i zajednice izdvojio 49,34 milijuna eura, prema godišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna. Godinu ranije izdvojio je 28,95 milijuna eura, pa su rashodi porasli za 20,39 milijuna eura, odnosno 70,4%. U usporednoj analizi portala Gradonačelnik.hr Split je bio prvi i po ukupnom iznosu i po rastu izdvajanja u eurima. Zagreb, koji ima status grada i županije, nije uključen u taj poredak.

Proračunska kategorija Usluge unapređenja stanovanja i zajednice obuhvaća razvoj stanovanja i naselja, vodoopskrbu, javnu rasvjetu i druge povezane rashode. U gradskom izvještaju samo je na razvoj stanovanja u 2025. utrošeno 1,14 milijuna eura, dok se gotovo 42 milijuna odnosi na širu stavku rashoda za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani.

Na tri lokacije planira se 229 priuštivih stanova

Najviše stanova Split planira na Kamen-Šinama. Ondje su predviđene 154 stambene jedinice i šest poslovnih prostora, uz podzemne garaže, vanjska parkirališta te prostor za vrtić, ljekarnu, trgovinu i rekreaciju. Na Ravnim njivama planira se 45 stanova i dva poslovna prostora, a na Mejašima 30 stanova, dva poslovna prostora i dodatna parkirališna mjesta.

Prema gradskom modelu, polovica stanova bila bi namijenjena priuštivom najmu, a polovica priuštivom otkupu. Za projekt na Mejašima podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu. Projekti na Ravnim njivama i Kamen-Šinama pripremljeni su za ishođenje lokacijskih dozvola. Nakon izdavanja dozvola dokumentacija bi trebala biti upućena nadležnom ministarstvu, koje bi trebalo financirati gradnju. Prvi radovi očekuju se tijekom 2027.

„Pokazujemo ozbiljan pristup i praktički smo prvi u državi koji smo pokrenuli ovakav model. Velika zainteresiranost javnosti postoji, niz je upita i naš je zadatak svaki korak detaljno predstaviti kako bi javnost znala u kojoj smo fazi”, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Dok se priprema novogradnja, Grad je raspisao natječaj i za priuštivi najam postojećih gradskih stanova. U odgovorima koje smo objavili 25. kolovoza 2026. iz Banovine su naveli da je natječaj tada bio završen i da slijedi obrada prijava za dodjelu približno 15 praznih gradskih stanova. Proveden je i zaseban natječaj za najam prema socijalnim kriterijima, dok je pravilnik za priuštivi otkup u kolovozu još bio u izradi.

Za buduće stambeno naselje na Korešnici razmatra se prometna veza s područjem TTTS-a. Grad priprema i arhitektonski natječaj za Kopilicu, dok se za Stari plac izrađuje konzervatorska podloga. Na Trgu Bratske zajednice Grad i OTP banka planiraju urediti svaki svoj dio prostora.

Milijun eura za sufinanciranje najamnina

Grad Split najavio je novu mjeru za podstanare. Za sufinanciranje najamnina u 2027. predviđeno je 300.000 eura, a za 2028. i 2029. još 700.000 eura. Početak provedbe očekuje se sredinom 2027., nakon donošenja pravilnika koji će odrediti tko može ostvariti potporu, pod kojim uvjetima i u kojem iznosu.

Grad je tijekom 2026. odobravao i pojedinačne potpore za najamninu socijalno ugroženim građanima u kriznim životnim situacijama. Prema objavljenim odlukama, potpore su iznosile od 300 do 650 eura mjesečno, odobravale su se na šest mjeseci i isplaćivale izravno najmodavcima.

„Cilj je stvoriti uvjete u kojima će mlade obitelji moći ostati u Splitu, ovdje zasnivati i podizati svoje obitelji te dugoročno planirati svoj život”, poručili su iz Grada u odgovoru objavljenom u kolovozu. Kao jedan od najvećih izazova izdvojili su visoku cijenu stanovanja, zbog koje, kako navode, mlade obitelji sve češće traže dom u okolnim općinama.

Veće naknade za novorođenčad, u vrtićima sufinanciran boravak za 6.303 djece

U 2025. na području Grada Splita zabilježeno je 1.265 živorođenih i 1.849 umrlih, pa je prirodni prirast iznosio minus 584. Grad je te godine odobrio 1.110 zahtjeva za naknadu za novorođeno dijete. Iz proračuna je za tu namjenu isplaćeno 1,85 milijuna eura, uključujući obroke naknada za djecu rođenu ranijih godina. Za djecu rođenu u 2025. isplaćeno je oko 490.000 eura. Grad je u odgovorima objavljenima u kolovozu 2026. naveo da su naknade povećane na 500 eura za prvo, 750 eura za drugo te 8.000 eura za treće i svako sljedeće dijete.

Za sufinanciranje boravka 6.303 djece u gradskim, privatnim i vjerskim vrtićima Split je u pedagoškoj godini 2024./2025. izdvojio 31,8 milijuna eura. Grad je u kolovozu naveo i da je od pedagoške godine 2025./2026. boravak u vrtiću besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Među mjerama za obitelji izdvojio je i besplatan javni prijevoz za učenike i redovite studente s prebivalištem ili boravištem na području Splita, uveden 2025. godine.

Za obrazovanje 131,13 milijuna eura, u srpnju predstavljen projekt za uključivije vrtiće

Kako smo objavili 13. kolovoza 2026., Split je u 2025. za obrazovanje izdvojio više od 130 milijuna eura. Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, riječ je o 131,13 milijuna eura, od čega se 129,02 milijuna odnosi na predškolsko i osnovno obrazovanje.

U kolovozu su u izgradnji bili vrtići na Kili i Pujankama, svaki s planiranim kapacitetom za 128 djece. Dogradnja vrtića Tratinčica u Žrnovnici trebala bi osigurati još 32 mjesta. U OŠ Stobreč projekt obuhvaća nove učionice, knjižnicu, školsku dvoranu i energetsku obnovu, uz uvjete za jednosmjensku nastavu. U OŠ Ravne njive – Neslanovac, gdje se nastava odvija u tri smjene, ugovorenom dogradnjom planirano je 14 novih učionica i osam kabineta.

Početkom srpnja 2026. objavili smo i da je Grad prijavio projekt „Vrtići jednakih prilika”, vrijedan 3,19 milijuna eura, s predviđenim stopostotnim sufinanciranjem bespovratnim sredstvima. Projekt je zamišljen kao podrška za 115 djece, s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju. Planirani su zapošljavanje dodatnih stručnjaka te nabava prilagođenih didaktičkih materijala, asistivne tehnologije i specijalizirane opreme. Partneri su vrtići Radost, Marjan, Cvit Mediterana, Grigor Vitez i Mali Dupin.

Na Ravnim njivama otvorena garaža s 509 mjesta

Nova javna garaža na Ravnim njivama otvorena je u rujnu 2026. Na četiri etaže i oko 12.000 četvornih metara ima 509 parkirališnih mjesta, uključujući mjesta za osobe s invaliditetom, motocikle i bicikle te punjenje električnih vozila. Grad je u projekt uložio 5,6 milijuna eura bez PDV-a, a garaža je nakon dobivanja uporabne dozvole puštena u probni rad.

Na Sućidru, u Perivoju Ane Roje, planirana je garaža s oko 600 mjesta, tržnicom u prizemlju te igralištem, sportskim površinama i zelenilom na krovu. Projekt je vrijedan oko 14 milijuna eura. Grad je u lipnju 2026. s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak potpisao ugovor kojim je osiguran zajam od 9,5 milijuna eura kroz Urbani razvojni fond. Dovršetak je najavljen za početak 2027. Na Trsteniku se izvode radovi na garaži u Papandopulovoj ulici, gdje su predviđena 284 mjesta.

Dva veća prometna čvorišta pripremaju se na Turskoj kuli i Lovrincu. Zamišljena su po modelu Park & Ride, u kojem vozači ostavljaju automobil izvan užeg središta i put nastavljaju drugim prijevozom. Za Tursku kulu Split parking je u listopadu pokrenuo prethodno savjetovanje za projektiranje i gradnju garaže s više od 600 mjesta, autobusnim i taksi stajalištima te prostorom za bicikle i romobile. Na Lovrincu se priprema javna nabava za čvorište sa 723 parkirališna mjesta. U pripremi je i dokumentacija za garaže na Blatinama, Plokitama, Gripama i u Spinutu.

Nakon Žnjana uređuju se i drugi dijelovi splitske obale

Uređeni Žnjanski plato dostupan je građanima od svibnja 2025. Projekt vrijedan 45,5 milijuna eura, za koji je iz europskih fondova osigurano 13,9 milijuna eura, obuhvatio je uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza, dječjih i sportskih igrališta te gradnju amfiteatra. Uređeno je oko 48.000 četvornih metara zelenih površina te posađeno više od 800 stabala i 13.000 grmova. „Žnjan je veliki, generacijski projekt urbane regeneracije”, kazali su nam iz Grada u odgovoru objavljenom 13. kolovoza.

Dio šetnice između Duilova i Stobreča izveden je u sklopu projekta aglomeracije. U rujnu je gradonačelnik na Duilovu najavio daljnje uređenje tog dijela obale, a u studenome je izvijestio da se nastavlja ishođenje dozvola za preostalih oko 200 metara spojne dionice prema Stobreču. Za uređenje obale i planiranu luku na Duilovu Grad sa Županijskom lučkom upravom priprema arhitektonski natječaj. U Stobreču su završena podvodna arheološka istraživanja, a projekt rekonstrukcije rive predan je radi ishođenja građevinske dozvole.

Za Ježinac je izdana građevinska dozvola i pokrenuta javna nabava za radove, dok su za uređenje kompleksa Bačvice ishođene lokacijska dozvola i koncesija. Za plato POŠK ugovoren je izvođač, a za Ovčice i Firule još se priprema dokumentacija.

Prometnice, vodovod i više hlada na Bačvicama

Među prometnicama za koje se tijekom 2026. pripremaju ili provode zahvati su Put Žnjana, Lovrinačka ulica, Put Kamena i Ulica Brdine. U kolovozu su nam iz Grada izvijestili i o uvođenju inteligentnog prometnog sustava, projekta vrijednog 12,76 milijuna eura. Naveli su da podatke o prometu koriste za usklađivanje rada semafora, a da se vozači o stanju na cestama mogu informirati putem zaslona na ulazima u grad i aplikacije. „Ističemo i da ćemo zahvaljujući prikupljanju podataka moći utemeljeno planirati novu prometnu infrastrukturu“, kazali su iz Grada.

Na dijelu gradskih ulica prometne se površine obnavljaju u sklopu radova na vodoopskrbi i odvodnji koje provodi Vodovod i kanalizacija Split. Projekt aglomeracije Split – Solin vrijedan je 321,3 milijuna eura, uz više od 200 milijuna eura bespovratnih sredstava. Bio je među projektima koji su pridonijeli tome da Split u izboru portala Gradonačelnik.hr, Jutarnjeg lista i agencije Ipsos zauzme treće mjesto u kategoriji EU fondova. Split je drugu godinu zaredom ušao u završnicu te kategorije, a 2026. bio je i među finalistima kategorije Eco City.

U listopadu je predstavljeno krajobrazno rješenje za Perivoj na Bačvicama. Predviđeni su očuvanje vrijednog postojećeg zelenila i sadnja 120 stablašica i polustablašica, 1.911 grmova i 450 trajnica. Plan uključuje obnovu travnjaka, uređenje pješačkih staza, postavljanje urbane opreme i automatskog navodnjavanja te više hlada za posjetitelje.

Gradsko vijeće u srpnju je usvojilo i Strategiju zelene urbane obnove Splita od 2026. do 2035., koja utvrđuje smjernice za uređenje javnih prostora, razvoj zelenih površina i prilagodbu klimatskim promjenama.

Gotovo 50 milijuna eura koje je Split 2025. izdvojio za stanovanje i zajednicu pokazuje koliko su porasla ulaganja u tom dijelu gradskog proračuna. Njihov se učinak u svakodnevici vidi kroz konkretne promjene, od uređenog Žnjana do novih parkirališnih mjesta na Ravnim njivama.

U idućem će razdoblju za građane biti važno koliko će se planova pretočiti u dostupnije vrtiće, uređene javne prostore i za obitelji koje još traže dom u Splitu, priuštivije stanovanje.