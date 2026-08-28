Grad Split i RaST nastavljaju s besplatnim edukacijama za poduzetnike

Grad Split i Razvojna agencija Split – RaST i ove jeseni nastavljaju s besplatnim edukacijama namijenjenima poduzetnicima, obrtnicima i svima koji tek razvijaju svoju poslovnu ideju. Novi ciklus održavat će se u Poduzetničkom centru RaST+, a polaznicima donosi praktična znanja potrebna za pokretanje i razvoj poslovanja.

Radionice će obuhvatiti niz važnih poslovnih tema – od određivanja cijena i financijske pismenosti do upravljanja timovima, EU fondova, fintech alata i javne nabave. Program je zamišljen kroz interaktivan rad u manjim grupama. Edukacije će se održavati u poslijepodnevnim satima u Poduzetničkom centru RaST+ u Ulici kneza Višeslava 3 u Splitu. Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava, dok je broj mjesta ograničen.

Prve radionice već u rujnu

Jesenski ciklus počinje 9. rujna radionicom "Određivanje cijene proizvoda ili usluga". Sudionici će učiti kako pravilno formirati cijenu uzimajući u obzir troškove, tržišne uvjete, vrijednost proizvoda ili usluge za kupca te željenu profitabilnost.

Prijava za radionicu 9. rujna:

https://luma.com/ae38bare

Već 16. rujna slijedi "Financijska pismenost za poduzetnike", namijenjena svima koji žele bolje razumjeti ključne financijske pokazatelje potrebne za svakodnevno donošenje poslovnih odluka, planiranje i praćenje poslovnih rezultata.

Prijava za radionicu 16. rujna:

https://luma.com/cbmxizy2

Za 22. rujna predviđen je "Individualizirani mentorski rad s timom". Program je namijenjen poduzetnicima i timovima koji žele unaprijediti međusobnu suradnju, jasnije definirati uloge i odgovornosti te raditi na konkretnim izazovima unutar tima.

Prijava za radionicu 22. rujna:

https://luma.com/rl85x6xr

Rujanski dio programa zaključit će 29. rujna radionica "Kako posluje d.o.o.", na kojoj će se postojeći i budući poduzetnici moći upoznati s osnovnim pravilima poslovanja društva s ograničenom odgovornošću, obvezama uprave i vlasnika te financijskim, poreznim i administrativnim aspektima poslovanja.

Prijava za radionicu 29. rujna:

https://luma.com/ixj7l1bz

Od komunikacije i EU fondova do financiranja

Program se nastavlja tijekom listopada, a prijave za te edukacije bit će otvorene naknadno.

Za 5. listopada najavljena je radionica "Asertivnost u postavljanju granica u poslovnom okruženju". Sudionici će učiti o jasnom izražavanju očekivanja i potreba te postavljanju zdravih profesionalnih granica u odnosima s klijentima, suradnicima i poslovnim partnerima. Za 13. listopada zakazana je radionica "EU fondovi za poduzetnike početnike: od ideje do projektnog koncepta". Polaznici će učiti kako poslovnu ideju povezati s mogućnostima financiranja iz EU fondova, pronaći odgovarajući poziv te početnu ideju pretvoriti u osnovni projektni koncept.

Dva dana kasnije, 15. listopada, održat će se "Trening za trenere: priprema treninga i stilovi vođenja", namijenjen svima koji prenose znanja, održavaju edukacije i sastanke ili vode timove. Listopadski ciklus zaključuje se 29. listopada radionicom "Razvoj poslovanja korištenjem vanjskih izvora financiranja". Cilj je sudionicima približiti dostupne izvore financiranja te im pomoći u procjeni onoga koji najbolje odgovara njihovim poslovnim potrebama.

Fintech alati i javna nabava za kraj ciklusa

Posljednje dvije edukacije održat će se tijekom studenoga, a prijave će također biti otvorene naknadno. Tako će 3. studenoga na rasporedu biti radionica "Fintech alati za male poduzetnike", na kojoj će se polaznici upoznati sa suvremenim digitalnim financijskim alatima koji mogu pojednostaviti upravljanje plaćanjima, troškovima i drugim financijskim procesima.

Jesenski ciklus završava 19. studenoga radionicom "Osnove javne nabave". Poduzetnici će moći doznati više o pravilima sustava javne nabave, načinima pronalaska poslovnih prilika te ključnim koracima u pripremi i podnošenju ponude.