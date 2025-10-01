Grad Split i Hrvatske ceste traže rješenje za gužve kod solinske Širine. Ivošević: "Umjesto da stane u obranu zaposlenika, gradonačelnik objavi ovo"

Zbog prometnih zastoja na prilazu solinskoj Širini iz smjera Kaštela posljednjih dana, Grad Split intenzivno surađuje s Hrvatskim cestama, podugovarateljem zaduženim za implementaciju signalnih planova, te izrađivačima prometnih elaborata koji su temelj za uvođenje inteligentnih transportnih sustava.

Kako bi se utvrdili uzroci problema, Grad je zatražio izvatke iz semaforskih uređaja s prikazom signalnih grupa te usporedbu planova prije i nakon zamjene uređaja. Prema dobivenim podacima, signalni planovi gotovo se uopće nisu mijenjali, a razlike iznose tek oko jedne sekunde na razini cijelog ciklusa.

Jedan od ključnih problema odnosi se na vozila iz smjera ulice Stjepana Radića i Splitske ulice, koja ostaju zadržana u raskrižju i time blokiraju prolazak ostalih sudionika u prometu.

U suradnji s Hrvatskim cestama i izvođačem radova, stanje se na terenu i dalje pomno prati, a signalni planovi će se u narednim danima prilagođavati kroz više iteracija. Cilj je, poručuju iz Grada, pronaći optimalno rješenje koje će povećati protočnost prometa i olakšati svakodnevno kretanje vozača.

Na objavu Grada reagirao je bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, poručivši:

– Drugim riječima, Hrvatske ceste su jučer lažno optužile Grad Split i njegove službe da je problem u semaforima, a naš gradonačelnik umjesto da stane u obranu zaposlenika Grada objavi ovo. Vertikala.