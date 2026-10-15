Grad Split donira 100.000 eura za opremanje odjela dječje i adolescentne psihijatrije

Danas je u prostorijama KBC Split potpisan ugovor o opremanju stacionara Odjela dječje i adolescentne psihijatrije u sklopu Klinike za psihijatriju KBC-a Split, za što je Grad Split osigurao 100.000 eura. Na potpisivanju su nazočili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i Krešimir Dolić, ravnatelj KBC Split.

''Danas smo potpisali ugovor s KBC-om Split, čime nastavljamo suradnju Grada i bolnice. Jedno od područja na kojem smo dodatno radili i postigli dogovor jest osiguravanje sredstava za odjel dječje i adolescentne psihijatrije, za koji smatramo da je iznimno potreban u Splitu. Svi smo svjesni situacije i statističkih podataka koji pokazuju da broj djece i mladih kojima je potrebna psihološka i psihijatrijska pomoć raste iz godine u godinu. O tome će više detalja dati liječnici koji se ovim područjem bave dugi niz godina. Ova donacija potvrđuje da je Gradu Splitu stalo do ulaganja u KBC i pružanja pomoći u rješavanju gorućih problema, u skladu s mogućnostima gradskog proračuna. Važno je da zajedničkim snagama pokušamo pronaći rješenja za potrebe naših građana'', kazao je Šuta.

Vrijednost ugovora o donaciji za opremanje odjela dječje i adolescentne psihijatrije iznosi 100.000 eura. Tijekom ove godine Grad Split već je isplatio oko 165.000 eura donacija, među kojima je bila i pomoć dječjoj hematologiji.

Ravnatelj Dolić zahvalio je Gradu Splitu na vrijednoj gesti, naglasivši kako je riječ o još jednom primjeru uspješne suradnje između Grada i KBC-a. Iako je KBC formalno državna ustanova, istaknuo je kako Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija redovito pružaju podršku bolnici, prepoznajući potrebe građana koji se u njoj liječe i reagirajući kada je pomoć najpotrebnija.

Osvrnuo se i na sve izraženiji porast poteškoća u području mentalnog zdravlja djece i mladih nakon pandemije bolesti COVID-19, upozorivši kako je riječ o problemu koji zahtijeva ozbiljan i sustavan odgovor društva. Pritom je podsjetio na dugogodišnju potrebu uspostave stacionara za dječju i adolescentnu psihijatriju, čije je pokretanje dosad bilo otežano zbog nedostatka odgovarajućeg prostora, stručnog kadra ili opreme.

Kako je pojasnio, posljednjih je godina ostvaren značajan napredak u organizaciji i osiguravanju potrebnih stručnjaka, zbog čega KBC danas raspolaže kadrovskim potencijalom koji ga svrstava među kvalitetnije ustanove u Hrvatskoj u ovom području.

''Hvala u ime svih 152 djelatnika klinike za psihijatriju, ali hvala u ime sve te naše djece i mladih kojima, nažalost, sve više i više treba takva pomoć. To je jedan veliki, evo, malo prije smo čuli riječ, globalni problem načina života i svih drugih momenta koji su negativni u ovom svijetu u kojem živimo, imamo sve više mentalnih problema sa djecom i mladima. Kad sam ja pred 36 godina ušao u psihijatriju i prihvatio taj poziv, onda je pitanje dječje adolescentne psihijatrije bila neka imaginarna, kategorija. U godinu dana, tada, bi primili par mladih ljudi na odjel, a danas je to skroz drugačije. Danas, možemo reći, dvoje, troje djece dođe dnevno na hitni prijem, pojasnio je predstojnik Klinike za psihijatriju prof.dr.sc. Trpimir Glavina.

Glavina je istaknuo kako je KBC posljednjih godina intenzivno ulagao u jačanje stručnog tima za dječju i adolescentnu psihijatriju, čime je ova služba postala jedna od kadrovski najperspektivnijih u Hrvatskoj. Trenutačno raspolažu s četiri specijalista i devet liječnika na specijalizaciji, a u tijeku je i postupak zapošljavanja još dvoje specijalizanata. Njihovim dolaskom broj liječnika na specijalizaciji porast će na 11, što predstavlja izniman kadrovski potencijal u nacionalnim okvirima. Ipak, predstojnik je naglasio kako bi volio da potreba za tolikim brojem stručnjaka nije tako velika, no sve veći izazovi s kojima se suočavaju djeca i adolescenti pokazuju koliko je ovakva skrb danas nužna.