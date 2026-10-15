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Grad Split donira 100.000 eura za opremanje odjela dječje i adolescentne psihijatrije

Glavina je istaknuo kako je KBC posljednjih godina intenzivno ulagao u jačanje stručnog tima za dječju i adolescentnu psihijatriju
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Danas je u prostorijama KBC Split potpisan ugovor o opremanju stacionara Odjela dječje i adolescentne psihijatrije u sklopu Klinike za psihijatriju KBC-a Split, za što je Grad Split osigurao 100.000 eura. Na potpisivanju su nazočili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i Krešimir Dolić, ravnatelj KBC Split.

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''Danas smo potpisali ugovor s KBC-om Split, čime nastavljamo suradnju Grada i bolnice. Jedno od područja na kojem smo dodatno radili i postigli dogovor jest osiguravanje sredstava za odjel dječje i adolescentne psihijatrije, za koji smatramo da je iznimno potreban u Splitu. Svi smo svjesni situacije i statističkih podataka koji pokazuju da broj djece i mladih kojima je potrebna psihološka i psihijatrijska pomoć raste iz godine u godinu. O tome će više detalja dati liječnici koji se ovim područjem bave dugi niz godina. Ova donacija potvrđuje da je Gradu Splitu stalo do ulaganja u KBC i pružanja pomoći u rješavanju gorućih problema, u skladu s mogućnostima gradskog proračuna. Važno je da zajedničkim snagama pokušamo pronaći rješenja za potrebe naših građana'', kazao je Šuta.

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Vrijednost ugovora o donaciji za opremanje odjela dječje i adolescentne psihijatrije iznosi 100.000 eura. Tijekom ove godine Grad Split već je isplatio oko 165.000 eura donacija, među kojima je bila i pomoć dječjoj hematologiji.

Ravnatelj Dolić zahvalio je Gradu Splitu na vrijednoj gesti, naglasivši kako je riječ o još jednom primjeru uspješne suradnje između Grada i KBC-a. Iako je KBC formalno državna ustanova, istaknuo je kako Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija redovito pružaju podršku bolnici, prepoznajući potrebe građana koji se u njoj liječe i reagirajući kada je pomoć najpotrebnija.

Osvrnuo se i na sve izraženiji porast poteškoća u području mentalnog zdravlja djece i mladih nakon pandemije bolesti COVID-19, upozorivši kako je riječ o problemu koji zahtijeva ozbiljan i sustavan odgovor društva. Pritom je podsjetio na dugogodišnju potrebu uspostave stacionara za dječju i adolescentnu psihijatriju, čije je pokretanje dosad bilo otežano zbog nedostatka odgovarajućeg prostora, stručnog kadra ili opreme.

Kako je pojasnio, posljednjih je godina ostvaren značajan napredak u organizaciji i osiguravanju potrebnih stručnjaka, zbog čega KBC danas raspolaže kadrovskim potencijalom koji ga svrstava među kvalitetnije ustanove u Hrvatskoj u ovom području.

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''Hvala u ime svih 152 djelatnika klinike za psihijatriju, ali hvala u ime sve te naše djece i mladih kojima, nažalost, sve više i više treba takva pomoć. To je jedan veliki, evo, malo prije smo čuli riječ, globalni problem načina života i svih drugih momenta koji su negativni u ovom svijetu u kojem živimo, imamo sve više mentalnih problema sa djecom i mladima. Kad sam ja pred 36 godina ušao u psihijatriju i prihvatio taj poziv, onda je pitanje dječje adolescentne psihijatrije bila neka imaginarna, kategorija. U godinu dana, tada, bi primili par mladih ljudi na odjel, a danas je to skroz drugačije. Danas, možemo reći, dvoje, troje djece dođe dnevno na hitni prijem, pojasnio je predstojnik Klinike za psihijatriju prof.dr.sc. Trpimir Glavina.

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Glavina je istaknuo kako je KBC posljednjih godina intenzivno ulagao u jačanje stručnog tima za dječju i adolescentnu psihijatriju, čime je ova služba postala jedna od kadrovski najperspektivnijih u Hrvatskoj. Trenutačno raspolažu s četiri specijalista i devet liječnika na specijalizaciji, a u tijeku je i postupak zapošljavanja još dvoje specijalizanata. Njihovim dolaskom broj liječnika na specijalizaciji porast će na 11, što predstavlja izniman kadrovski potencijal u nacionalnim okvirima. Ipak, predstojnik je naglasio kako bi volio da potreba za tolikim brojem stručnjaka nije tako velika, no sve veći izazovi s kojima se suočavaju djeca i adolescenti pokazuju koliko je ovakva skrb danas nužna.

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