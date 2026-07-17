Grad Split domaćin Prvih Svjetskih iseljeničkih igara zajedništva

Grad Split domaćin je Prvih Svjetskih iseljeničkih igara zajedništva – Split & Brač 2026., međunarodne sportsko-kulturne i gospodarske manifestacije koja od 16. do 20. srpnja okuplja hrvatsko iseljeništvo iz više od 35 zemalja svijeta.

Svečano otvorenje održano je u Galeriji Meštrović uz sudjelovanje predstavnika državnih institucija, diplomatskog zbora, gospodarstva, akademske zajednice, hrvatskog iseljeništva i brojnih uzvanika iz Hrvatske i inozemstva.

Otvarajući Igre, gradonačelnik Tomislav Šuta poželio je dobrodošlicu svim sudionicima i naglasio da manifestacija promiče vrijednosti zajedništva, solidarnosti, uključivosti i međusobnog poštovanja, posebno istaknuvši sudjelovanje hrvatskih branitelja, parasportaša, osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju kao snažnu poruku da u zajedništvu svatko ima svoje mjesto.