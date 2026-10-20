Grad Split dijeli stipendije srednjoškolcima: Prijave su otvorene, evo do kada se učenici mogu prijaviti

Natječaj je namijenjen učenicima srednjih škola koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se zaprimaju isključivo putem gradskog sustava e-usluga.

Prijave isključivo elektroničkim putem

Iz Grada Splita naglašavaju kako se prijave na natječaj podnose isključivo elektronički, putem sustava e-usluge dostupnog na poveznici https://eusluge.split.hr. Rok za podnošenje prijava je utorak, 3. studenoga 2026. godine, do 16 sati. Nakon isteka navedenog roka prijave se više neće moći podnositi.

Gdje dobiti dodatne informacije?

Učenici i roditelji koji trebaju dodatna pojašnjenja o natječaju mogu se obratiti Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Grada Splita, odnosno Odsjeku za osnovno školstvo, znanost i tehničku kulturu.

Informacije su dostupne na telefonskom broju 021/310-242, kao i putem gradskog sustava e-usluga. Svi zainteresirani učenici pozivaju se da pravodobno provjere uvjete natječaja i predaju svoje prijave unutar propisanog roka.