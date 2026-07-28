Grad Split daje gotovo 118 tisuća eura za uklanjanje uginulih i zbrinjavanje živih životinja

Grad Split odabrao je tvrtku koja će pružati usluge uklanjanja uginulih te zbrinjavanja živih životinja s javno-prometnih površina. Posao vrijedan gotovo 118 tisuća eura s PDV-om trebao bi pripasti splitskoj tvrtki Animalis Centrum. Odluku o odabiru donio je gradonačelnik Tomislav Šuta, a riječ je o otvorenom postupku javne nabave čija je procijenjena vrijednost iznosila 96 tisuća eura bez PDV-a.

Važna usluga za sigurnost građana i zaštitu životinja

Riječ je o važnoj komunalnoj usluzi koja izravno utječe na sigurnost građana, zdravstvenu zaštitu i urednost gradskih ulica. Pravodobno uklanjanje uginulih životinja smanjuje mogućnost širenja zaraza i neugodnih mirisa, dok zbrinjavanje živih, izgubljenih ili ozlijeđenih životinja omogućuje njihovo sigurno sklanjanje s prometnica i drugih javnih površina. Posebno je važna brza reakcija u slučajevima kada se životinja nalazi na cesti i predstavlja opasnost za vozače, pješake ili samu životinju.

Na natječaj stigle dvije ponude

U postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude. Ponude su dostavile tvrtke AS-EKO iz Šibenika i Animalis Centrum iz Splita. Nakon pregleda i ocjenjivanja ponuda, Grad Split odabrao je ponudu tvrtke Animalis Centrum, koja je bila prvorangirana prema kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude. Vrijednost okvirnog sporazuma koji se planira sklopiti iznosi 94.095 eura bez PDV-a, odnosno 117.618,75 eura s PDV-om. Ponuda tvrtke AS-EKO ocijenjena je neprihvatljivom jer je njezina cijena prelazila procijenjenu vrijednost nabave, odnosno iznos osiguranih sredstava kojima Grad Split raspolaže za ovu namjenu.

"Ponuda je neprihvatljiva iz razloga što cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva za nabavu", navodi se u obrazloženju odluke.

Moguća žalba u roku od deset dana

Grad Split primjenjuje rok mirovanja prije sklapanja okvirnog sporazuma. Protiv donesene odluke moguće je podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.