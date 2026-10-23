"Grad spava, a mačke stradavaju": Marina Kovačević žestoko prozvala splitsku vlast

Predsjednica stranke Split je naš! Marina Kovačević oštro je kritizirala splitsku gradsku vlast zbog, kako tvrdi, višemjesečnog čekanja na rezultate natječaja za sterilizaciju slobodnoživućih mačaka i zbrinjavanje stradalih životinja.

Kovačević upozorava da se, dok traje administrativni postupak, mačke nastavljaju razmnožavati, a brojne životinje stradavaju na gradskim prometnicama.

"Koliko još neželjenih mačića mora skončati pod gumama?"

„Dok u drugim gradovima slobodno žive zdrave i sterilizirane, samo u Splitu se na stotine mačaka već dvaput okotilo čekajući konačne rezultate ovogodišnjeg natječaja tko će ih u 2026. sterilizirati i strugati s ceste”, poručila je Kovačević.

Pritom je postavila pitanje odgovornosti gradske vlasti za stanje na terenu.

„Koliko još neželjenih mačića mora skončati pod gumama naših automobila dok Grad konačno ne preuzme odgovornost? Dokad će gradska vlast slijegati ramenima tobože nemoćno i pravdati se javnom nabavom, a rješenje je svima jasno kao dan?”, upitala je.

Predlaže osnivanje gradske službe ili ustanove

Prema njezinu mišljenju, skrb o slobodnoživućim mačkama ne bi smjela ovisiti o dugotrajnim natječajnim postupcima.

„Ono što ne smije biti dovedeno u pitanje ili stavljeno na čekanje mora imati svoju ustanovu ili službu”, istaknula je.

Kovačević smatra da bi Grad trebao osigurati trajno i organizirano rješenje za sterilizaciju mačaka i postupanje sa stradalim životinjama.

"Maca spava ne može biti odgovor gradske vlasti"

U završnom dijelu svoje poruke Kovačević je upotrijebila slikovitu usporedbu kojom je dodatno kritizirala odnos gradske uprave prema problemu.

„'Maca spava' možemo reći svojoj djeci kad naiđemo na nemili prizor, ali puno teže im je objasniti zašto je maca puna muha i nije se makla tri dana”, navela je.

„'Maca spava' ne može biti odgovor gradske vlasti građanima koji im svojim radom pune proračun. 'Grad spava' bilo bi točnije, jer je pun muha i deset mjeseci se nije pomaknuo s mjesta”, zaključila je predsjednica stranke Split je naš!

Riječ je o tvrdnjama iz njezina priopćenja, a podaci o statusu natječaja i broju životinja nisu neovisno potvrđeni.