Grad Solin dodijelio 250.000 eura potpora malim i srednjim poduzetnicima

Više od dvjesto malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika s područja našega grada, kroz više mjera, ostvarilo je pravo na potporu Grada Solina za 2025. godinu.

"Posebno sam ponosan na podatak da je među njima čak 48 poduzetnika koji su ostvarili potporu za novoosnovane tvrtke i obrte. To je jasan znak da Solinjani prepoznaju mjere koje Grad provodi, ali i da imaju hrabrosti napraviti prvi, često i najteži, korak u poduzetništvu", kazao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Za ovu je namjenu u gradskom proračunu osigurano oko 250.000,00 eura, koji će, sukladno ostvarenim potporama, već u narednim danima biti uplaćeni na račune korisnika.

"Iskreno me veseli što sve više naših sugrađana odlučuje svoj poslovni put i karijeru graditi upravo u Solinu. Grad će i dalje biti snažan i pouzdan partner svojim poduzetnicima i poljoprivrednicima, jer njihov uspjeh znači i uspjeh našega Solina", dodao je.