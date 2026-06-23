Grad Sinj traži pet mladih prometnih redara za ljeto, mogu se prijaviti i srednjoškolci

Grad Sinj raspisao je natječaj za prijam pet osoba u Prometnu jedinicu mladeži koja će tijekom ljetnih mjeseci obavljati poslove nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima na području grada.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici stariji od 16 godina te studenti, sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica. Kandidati moraju biti primjereni u učenju, ponašanju i radu.

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Prednost pri odabiru imat će studenti, kandidati s vozačkom dozvolom, osobe koje poznaju strane jezike te oni koji su i ranijih godina radili u Prometnoj jedinici mladeži na području Grada Sinja.

Odabrani kandidati poslove će obavljati od 20. srpnja do 20. kolovoza 2026. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti kratki životopis s kontakt podacima, potvrdu o školovanju, presliku svjedodžbe posljednjeg završenog razreda ili presliku indeksa, potvrdu liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti, planirano vrijeme obavljanja poslova te dokaz o položenom vozačkom ispitu, ako ga kandidat posjeduje.

Prijave se zaprimaju od 23. lipnja do 4. srpnja 2026. godine, a mogu se predati osobno u pisarnici Grada Sinja ili poslati poštom na adresu Grada.

Iz Grada upozoravaju kako se nepotpune prijave, kao i one pristigle nakon isteka roka, neće razmatrati.