Nakon velikog istraživanja portala Dalmacija Danas o troškovima organizacije adventskih manifestacija u hrvatskim gradovima, na svojim službenim stranicama oglasio se Grad Sinj, predstavivši usporedbu financijskih izdvajanja i sadržaja ovogodišnjeg Adventa.

Iz Grada smatraju da bogat blagdanski program ne mora nužno podrazumijevati milijunska ulaganja.

Zanimljiva usporedba dalmatinskih gradova

Dok procijenjeni troškovi splitskog Adventa iznose 1.449.000 eura, dubrovačkog 1,1 milijun, a zadarskog oko 800.000 eura, planirana neto vrijednost sinjskog adventskog programa iznosi 165.050 eura, ne uključujući dodatne organizacijske troškove. Iz Grada posebno izdvajaju Trogir, gdje je samo za glazbene izvođače planirano 165.000 eura. Za nastup Bijelog dugmeta u Splitu predviđeno je 79.500 eura, dok šest sinjskih koncertnih programa zajedno vrijedi 69.250 eura.

Riječ je o nastupima Divljih jagoda, Duška Kuliša, Tiha Orlića, Crvene jabuke, Alena Islamovića i Sinjskoj rock večeri. Za Kulišev nastup Sinj planira izdvojiti 13.000, a Split 20.200 eura. S druge strane, Crvena jabuka u Sinju stoji 17.000, a u Splitu 16.000 eura.

Najskuplji je novogodišnji doček

Za nastup grupe Dalmatino na Silvestrovo predviđeno je 40.000 eura, a za dječji doček još 5.500 eura.

Uz klizalište, radionice, predstave i kulturna događanja, gradska uprava u Adventu vidi priliku za produljenje turističke sezone i povećanje prihoda lokalnih poduzetnika. Pritom treba naglasiti da se modeli financiranja i iskazivanja troškova među gradovima razlikuju, zbog čega navedeni iznosi nisu u potpunosti izravno usporedivi. Konačna financijska slika bit će poznata nakon realizacije manifestacije.

Smatrate li da Sinj s manje novca organizira kvalitetniji Advent od većih hrvatskih gradova? 👍 Da, Sinj je primjer racionalnog trošenja novca 🎄 Da, bogat program ne mora koštati milijune 🤔 Teško je uspoređivati različite gradove 👎 Ne, veća ulaganja donose kvalitetniji sadržaj 💰 Svi gradovi trebali bi manje trošiti na Advent Glasaj