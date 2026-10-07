Grad Sinj raspisao natječaj za stipendije: Studentima 1.500 eura, prijave otvorene do 6. studenoga

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Sinja za akademsku godinu 2026./2027. Stipendija iznosi 150 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom deset mjeseci, što znači da će svaki student kojem bude odobrena potpora ukupno primiti 1.500 eura. Rok za prijavu na natječaj je 6. studenoga 2026. godine.

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, koji najmanje četiri godine prije objave natječaja imaju prebivalište na području Grada Sinja i koji ne koriste neku drugu stipendiju ili financijsku potporu. Natječajem su obuhvaćeni studenti sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj, kao i studenti na odgovarajućim studijima u inozemstvu, pod uvjetima propisanima natječajem.

Za studente prve godine studija postavljen je i dodatni uvjet – prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja mora biti najmanje 4,00. Pravo na stipendiju neće imati studenti koji su ponovno upisali prvu godinu studija, bilo na istom ili drugom fakultetu, kao ni oni koji su tijekom dosadašnjeg studiranja ponavljali godinu.

Uz ispunjeni obrazac za dodjelu studentske stipendije Grada Sinja kandidati trebaju dostaviti potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2026./2027., s podacima o godini prvog upisa na studij i trenutačnoj godini studija, potvrdu o prebivalištu te vlastoručno potpisanu izjavu da nisu korisnici druge stipendije. Studenti prve godine dodatno moraju priložiti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole.

Obrazac za prijavu dostupan je na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja u rubrici posvećenoj stipendijama.

Prijave s dokumentacijom mogu se predati osobno preko pisarnice Grada Sinja, elektroničkom poštom na info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj. Nepotpune i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Lista kandidata u roku od 30 dana

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Grada Sinja najkasnije u roku od 30 dana od završetka natječaja. Kandidati će nakon objave imati osam dana za podnošenje pisanog prigovora. Nakon donošenja konačne odluke, sa svakim studentom kojem je stipendija odobrena bit će sklopljen ugovor o stipendiranju.

Sredstva za provedbu natječaja osigurana su u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu, u okviru programa potpora učenicima i studentima. Iz Grada ističu kako stipendijama nastavljaju ulagati u obrazovanje mladih i pomagati studentima i njihovim obiteljima u pokrivanju troškova studiranja, među kojima su smještaj, prijevoz, prehrana i studijski materijali. Grad Sinj pozvao je sve studentice i studente koji ispunjavaju propisane uvjete da se pravodobno prijave i iskoriste mogućnost financijske potpore tijekom akademske godine 2026./2027.