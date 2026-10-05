Grad Sinj podijelio gotovo 288 tisuća eura: 72 korisnika dobila potpore za rješavanje stambenog pitanja

U dvorani Interpretacijskog edukacijskog centra Sinj na Hipodromu danas su svečano potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu demografskog programa Grada Sinja „Ostani tu“. Za 72 korisnika dodijeljeno je ukupno 287.947,64 eura, a cilj programa je pomoći mladim obiteljima i samcima u rješavanju stambenog pitanja te potaknuti njihov ostanak i doseljavanje na sinjsko područje.

Za provedbu programa u gradskom proračunu za 2026. godinu osigurano je 300 tisuća eura. Korisnici su odabrani nakon javnog poziva i provedenog postupka bodovanja.

Najviše potpora, njih 29, dodijeljeno je za kupnju, izgradnju ili dovršetak prve nekretnine. Još 18 korisnika dobilo je sredstva za troškove ishođenja akata za građenje, 13 za kupnju građevinskog zemljišta, dok je 12 potpora namijenjeno sufinanciranju priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Bulj: „Peti put dodjeljujemo sredstva“

Gradonačelnik Miro Bulj istaknuo je kako je demografija jedan od ključnih prioriteta gradske politike te podsjetio da se program „Ostani tu“ provodi od 2022. godine.

„Program ‘Ostani tu’ provodi se kroz četiri mjere, a pokrenut je 2022. godine. Ovo je peti put da dodjeljujemo sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih“, kazao je Bulj.

Prema podacima iznesenima prilikom potpisivanja ugovora, od početka provedbe programa dodijeljeno je ukupno 369 potpora, a vrijednost svih dodijeljenih sredstava premašila je 1,5 milijuna eura.

Programom su obuhvaćene različite faze rješavanja stambenog pitanja – od kupnje zemljišta i ishođenja potrebne dokumentacije do kupnje, gradnje ili dovršetka prve nekretnine te priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Uskoro novi javni poziv

Iz Grada poručuju kako je cilj mladima olakšati neke od najvećih troškova s kojima se susreću prilikom stvaranja vlastitog doma, a velik interes građana, ističe Bulj, pokazuje da za takvim mjerama postoji potreba.

„Interes je velik i mi ćemo s ovim programom nastaviti, kao i sa svim drugim mjerama kojima potičemo demografiju na našem području“, poručio je gradonačelnik.

Uz program „Ostani tu“, Grad Sinj demografske mjere provodi i kroz ulaganja u vrtićke kapacitete, potpore za obrazovanje i druge oblike pomoći obiteljima.

Bulj je najavio i da će uskoro biti raspisan novi javni poziv za nove korisnike programa „Ostani tu“, čime se program nastavlja i nakon današnje dodjele gotovo 288 tisuća eura.