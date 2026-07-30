Grad Sinj osigurava sufinanciranje nabave radnih bilježnica, otvoren javni poziv za knjižare

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o sufinanciranju nabave obveznih radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2026./2027. Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi učenici od prvog do osmog razreda koji pohađaju osnovnu školu na području Grada Sinja te imaju, zajedno s roditeljem ili skrbnikom, prebivalište na području Sinja. Sufinanciranje će se realizirati putem vaučera koji će se roditeljima i skrbnicima dodjeljivati prilikom podnošenja zahtjeva u osnovnim školama

Kako bi se omogućila jednostavna realizacija vaučera, Grad Sinj upućuje Javni poziv trgovačkim društvima i obrtima koji se bave prodajom obveznih radnih bilježnica i školskog pribora za sudjelovanje u ovom programu. S odabranim ponuditeljima Grad Sinj sklopit će Ugovor o poslovnoj suradnji, a nazivi ovlaštenih knjižara i trgovina u kojima će se vaučeri moći iskoristiti bit će navedeni na samim vaučerima.

Zainteresirani obrtnici i trgovačka društva trebaju uz pisanu prijavu priložiti presliku izvoda iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra (ne stariju od šest mjeseci) te svu dokumentaciju dostaviti na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, najkasnije do 12. kolovoza 2026. godine. Sredstva za provedbu ove odluke u potpunosti su osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu.

Iznosi vaučera prilagođeni su razredu koji učenik pohađa, pa tako za učenike prvog, drugog i trećeg razreda vaučer iznosi 50,00 eura, za četvrti razred 60,00 eura, za peti i šesti razred 100,00 eura, dok za učenike sedmog i osmog razreda iznosi 105,00 eura.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom podnose se u sjedištu osnovne škole koju učenik pohađa, prema odluci i rasporedu same škole. Uz ispunjeni zahtjev obvezno je priložiti presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika. Osnovne škole prikupljat će i obraditi zahtjeve, utvrditi popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje te svu dokumentaciju dostaviti Uredu Grada Sinja. Prilikom obrade zahtjeva od podnositelja se po potrebi može zatražiti i dodatna dokumentacija.