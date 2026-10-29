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Grad Sinj organizira besplatan prijevoz u Vukovar: Osigurana dva autobusa, evo kako se prijaviti

Povodom 35. obljetnice stradanja Vukovara, Grad Sinj organizira besplatan autobusni prijevoz za građane koji žele odati počast žrtvama Grada Heroja. Prijave su otvorene do 13. studenoga, odnosno do popunjenja mjesta
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Povodom obilježavanja 35. obljetnice stradanja Vukovara, Grad Sinj organizira besplatan autobusni prijevoz za sve zainteresirane građane koji žele sudjelovati u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kako su izvijestili iz Grada Sinja, za odlazak u Vukovar osigurana su dva autobusa, a polazak iz Sinja predviđen je u večernjim satima u utorak, 17. studenoga.

Prijave otvorene do 13. studenoga

Svi zainteresirani građani mogu se prijaviti najkasnije do petka, 13. studenoga 2026. godine, odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.

Prijave su moguće na tri načina:

  • Osobno u prostorijama Gradske uprave Grada Sinja, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • E-mailom na adresu gordana.kekez@sinj.hr
  • Telefonom na broj 021/708-600

Iz Grada Sinja pozivaju sve građane da se pridruže dostojanstvenom obilježavanju obljetnice stradanja Vukovara te zajednički odaju počast žrtvama Grada Heroja.

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