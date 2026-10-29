Grad Sinj organizira besplatan prijevoz u Vukovar: Osigurana dva autobusa, evo kako se prijaviti

Povodom obilježavanja 35. obljetnice stradanja Vukovara, Grad Sinj organizira besplatan autobusni prijevoz za sve zainteresirane građane koji žele sudjelovati u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kako su izvijestili iz Grada Sinja, za odlazak u Vukovar osigurana su dva autobusa, a polazak iz Sinja predviđen je u večernjim satima u utorak, 17. studenoga.

Prijave otvorene do 13. studenoga

Svi zainteresirani građani mogu se prijaviti najkasnije do petka, 13. studenoga 2026. godine, odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.

Prijave su moguće na tri načina:

Osobno u prostorijama Gradske uprave Grada Sinja, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

E-mailom na adresu gordana.kekez@sinj.hr

Telefonom na broj 021/708-600

Iz Grada Sinja pozivaju sve građane da se pridruže dostojanstvenom obilježavanju obljetnice stradanja Vukovara te zajednički odaju počast žrtvama Grada Heroja.