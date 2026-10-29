Grad Sinj daje u zakup adventske kućice: Evo koliko koštaju i do kada se primaju ponude

Grad Sinj raspisao je javni natječaj za zakup dviju gradskih kućica i dviju lokacija za postavljanje vlastitih kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom manifestacije „Advent u Sinju“.

Sve četiri lokacije nalaze se u I. zoni, na Trgu dr. Franje Tuđmana, desno od glavnog ulaza, uz vodoskok. Kućice i lokacije daju se u zakup od 28. studenoga 2026. do 8. siječnja 2027. godine.

Početna cijena zakupa gradskih kućica iznosi 3,00 eura po četvornome metru dnevno, a za lokacije na kojima zakupnici postavljaju vlastitu kućicu 2,65 eura po četvornome metru dnevno. Odabrat će se ponuditelji koji ispunjavaju uvjete natječaja i ponude najviši iznos zakupnine za pojedinu lokaciju.

Pisane ponude potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, tako da budu zaprimljene u gradskoj pisarnici najkasnije do utorka, 17. studenoga 2026. godine, do 13 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13.30 sati u Gradskoj vijećnici.

Uvjeti natječaja i popis potrebne dokumentacije dostupni su na mrežnoj stranici Grada Sinja www.sinj.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Grada Sinja na broj telefona 021/708-627.