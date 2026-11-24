Grad Šibenik provodi otvoreni postupak javne nabave za poštanske usluge procijenjene vrijednosti 744.000 eura bez PDV-a, a budući ugovor trebao bi trajati 48 mjeseci, odnosno pune četiri godine. Postupak je objavljen 27. listopada, a ponude se zaprimaju do 26. studenoga u 10 sati. Na prvi pogled riječ je o tehničkoj administrativnoj temi, ali iznos i trajanje ugovora pokazuju da se radi o znatnom trošku za redovito funkcioniranje gradske uprave.

Takve usluge možda ne djeluju atraktivno kao velike komunalne investicije, no one su sastavni dio svakodnevnog rada lokalne samouprave. Gradovi i dalje šalju velik broj službenih pismena, rješenja, poziva, obavijesti i drugih pošiljaka prema građanima, tvrtkama i institucijama. Upravo zato i poštanska usluga ostaje važan segment javne uprave, čak i u vrijeme kada se često govori o digitalizaciji.

U nabavi su obuhvaćene domaće i međunarodne pošiljke

Predmet nabave uključuje preuzimanje, usmjeravanje, prijevoz i uručenje poštanskih pošiljaka, i to ne samo u domaćem nego i u međunarodnom prometu. To znači da se ugovor ne odnosi samo na klasična pismena koja kruže unutar grada, nego na cjelokupni poštanski promet koji gradska uprava obavlja u sklopu svoga poslovanja. U tom smislu, iznos dobiva širi kontekst i ne može se promatrati kao trošak jedne uske djelatnosti.

Kod odabira ponude cijena nosi 90 posto bodova, dok se preostalih 10 posto odnosi na rok plaćanja. Takav kriterij jasno pokazuje da će financijski aspekt igrati presudnu ulogu u izboru pružatelja usluge. Ipak, procijenjena vrijednost nije isto što i već potrošen novac, niti se odnosi na samo jednu godinu, što je važno naglasiti kako se iznos ne bi pogrešno interpretirao.

Koliko pisama Grad zapravo šalje

Jedno od zanimljivijih pitanja koje se otvara ovom nabavom jest koliko šibenska gradska uprava uopće godišnje šalje pošiljaka. U vremenu kada se sve više usluga prebacuje na digitalne platforme, logično je pitati se smanjuje li se broj papirnatih rješenja i obavijesti ili je njihova količina i dalje visoka. Upravo ta usporedba može pokazati koliko je digitalizacija zaista zaživjela u praksi.

Za ozbiljniju analizu bilo bi korisno usporediti prethodni ugovor, ranije troškove i planirane količine pošiljaka u novom razdoblju. Time bi se moglo jasnije vidjeti raste li potreba za poštanskim uslugama ili se zapravo plaća ista ili slična razina administrativnog prometa kroz dulji ugovorni period. Bez takve usporedbe brojka od 744 tisuće eura može zvučati apstraktno, a ne kao dio konkretnog administrativnog sustava.

Ova tema otvara i pitanje mogućih ušteda

Tema poštanskih usluga zanimljiva je i zato što otvara pitanje može li se dio tih troškova ubuduće smanjivati digitalizacijom. Ako građani i dalje velik dio komunikacije s Gradom obavljaju papirnatim putem, onda je logično da trošak ostaje visok. No ako su elektroničke usluge doista uznapredovale, tada bi bilo legitimno pitati postoji li prostor za racionalizaciju.

Zbog toga bi zanimljivo bilo usporediti ovu nabavu sa sličnim ugovorima u Splitu i Zadru, uz obaveznu napomenu da treba uspoređivati ne samo iznose nego i trajanje ugovora te broj pošiljaka. Tek tada bi se moglo ocijeniti je li šibenski iznos očekivan ili odudara od prakse drugih dalmatinskih gradova. Na taj način naizgled suha javna nabava može postati vrlo zanimljiva priča o funkcioniranju lokalne administracije.