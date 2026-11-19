Grad Zadar razmatra uvođenje prometnog modela koji bi u budućnosti mogao promijeniti način ulaska automobilima u gradsko središte. Riječ je o sustavu Park & Ride, koji se temelji na ideji da se osobni automobili parkiraju izvan prometno najopterećenijih zona, a putovanje nastavlja autobusom ili nekim drugim oblikom organiziranog javnog prijevoza.

Na gradonačelnikovu kolegiju predstavljena je odluka o izradi studije koja bi trebala pokazati može li takav sustav funkcionirati u zadarskim uvjetima. Posao je povjeren tvrtki Ernst & Young Savjetovanje, a vrijednost izrade studije iznosi 14.620 eura bez PDV-a. Rok za dovršetak dokumenta je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što znači da će tek nakon stručne analize biti moguće konkretnije govoriti o lokacijama i mogućoj realizaciji.

Musapstan među tri lokacije koje se razmatraju

Posebnu pozornost privlači Musapstan, prostor koji se spominje kao jedna od mogućih lokacija za organizirano parkiralište na rubu grada. Studija će ukupno analizirati tri lokacije, ali će se za Musapstan izraditi detaljnija razrada prometnih i organizacijskih mogućnosti.

Među pitanjima na koja bi dokument trebao odgovoriti nalaze se potreban broj parkirališnih mjesta, način povezivanja s autobusnim linijama, očekivani interes korisnika te mogući troškovi parkiranja i prijevoza. Važan dio analize odnosit će se i na financijsku održivost sustava, odnosno troškove njegova uređenja i kasnijeg upravljanja.

Kako bi sustav funkcionirao?

Ideja je jednostavna: vozač koji dolazi u Zadar automobil bi mogao ostaviti na parkiralištu izvan središta, a ostatak puta prijeći javnim prijevozom. Time bi se smanjio broj automobila koji ulaze u najopterećenije gradske zone, ali i potreba za kruženjem u potrazi za slobodnim parkirališnim mjestom.

Za uspjeh takvog modela presudna je kvaliteta autobusne veze. Ako autobusi prometuju dovoljno često, putovanje je vremenski pouzdano, a cijena prihvatljiva, parkiranje izvan centra može postati zanimljiva alternativa. Ako je, međutim, nastavak putovanja spor ili kompliciran, vozači će i dalje nastojati automobilom doći što bliže svojem odredištu.

Što je sa zelenilom na Musapstanu?

Moguće korištenje Musapstana otvara i pitanje očuvanja zelenih površina te prostora koji ima rekreacijsku vrijednost za građane. Zato će, bude li ta lokacija odabrana, biti važno objasniti koliki bi zahvat bio potreban, koji bi dio prostora bio obuhvaćen i bi li se mogao organizirati bez nepotrebnog narušavanja postojećeg okoliša.

Važno je naglasiti da odluka o gradnji parkirališta još nije donesena. Trenutačno se financira izrada studije, a ona bi tek trebala pokazati koje je rješenje prometno, financijski i prostorno najprihvatljivije.

Može li sličan model pomoći i Splitu?

Zadarski projekt mogao bi biti zanimljiv i stanovnicima Splita, gdje su prometne gužve i nedostatak parkirališnih mjesta godinama među najvećim svakodnevnim problemima. Posebno tijekom turističke sezone, velik broj vozila pokušava doći do središta grada, dok slobodnih parkirališnih mjesta često nema dovoljno.

Upravo zato iskustva s planiranjem sustava Park & Ride mogu biti vrijedna i drugim dalmatinskim gradovima. No za uspjeh je potrebno više od samog asfaltiranja parkirališta: odlučujući su pouzdan javni prijevoz, jednostavnost korištenja i prometna povezanost s najtraženijim gradskim odredištima.

JESTE LI ZNALI? Izraz Park & Ride doslovno znači „parkiraj i nastavi vožnju”. Sustav se koristi u brojnim europskim gradovima kako bi se smanjilo opterećenje njihovih središta automobilima. Njegova prednost nije samo u dodatnom parkiralištu, nego u mogućnosti da jedan dio putovanja preuzme javni prijevoz.