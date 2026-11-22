Veleučilište u Šibeniku priprema novi digitalni sustav kojim bi se trebali unaprijediti organizacija stručne prakse, komunikacija s poslodavcima i karijerno savjetovanje studenata. U sklopu europskog projekta „Stručna praksa kao put do zapošljavanja” raspisana je nabava informacijskog sustava čija je procijenjena vrijednost 45.000 eura bez PDV-a. Riječ je o jednom od ključnih tehnoloških dijelova šireg projekta koji je usmjeren na jačanje praktičnih znanja i lakši prijelaz mladih iz obrazovanja na tržište rada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 281.244,17 eura, od čega je 255.711,85 eura osigurano bespovratnim sredstvima. Program se financira u okviru Europskog socijalnog fonda plus, a njegova je provedba predviđena tijekom 24 mjeseca. Jedan od konkretnih ciljeva je organiziranje najmanje 100 stručnih praksi kod poslodavaca, što bi studentima trebalo pružiti dodatne mogućnosti stjecanja iskustva izvan učionica.

Digitalni alat za povezivanje studenata i poslodavaca

Prema dokumentaciji nabave, Veleučilište traži uslugu isporuke, prilagodbe i implementacije integriranog informacijskog sustava za upravljanje stručnom praksom i karijernim savjetovanjem. Sustav bi trebao omogućiti učinkovitiju komunikaciju između studenata, nastavnika, mentora i poslodavaca te kvalitetnije praćenje aktivnosti koje se provode tijekom stručne prakse. Njegova stvarna funkcionalnost ovisit će o tehničkim zahtjevima i rješenju koje na kraju bude ugovoreno i implementirano.

Dosadašnji način povezivanja studenata i poslodavaca u mnogim obrazovnim ustanovama zahtijeva usklađivanje velikog broja informacija, od termina i mentora do potvrda o obavljenoj praksi. Digitalizacija takvog postupka može pojednostavniti administraciju i omogućiti sustavnije prikupljanje podataka o kvaliteti stručne prakse. Za studente je posebno važno da tehnologija ne bude sama sebi svrha, nego da im pomogne pronaći odgovarajuće iskustvo i lakše se pripremiti za buduće zaposlenje.

Najmanje 100 stručnih praksi i jača suradnja s gospodarstvom

Projekt Veleučilišta u Šibeniku predviđa provedbu najmanje 100 stručnih praksi kod poslodavaca te poboljšanje sustava njihova vrednovanja na svim studijskim programima. Planirane su i radionice s poslodavcima i mentorima, aktivnosti karijernog savjetovanja, Dani karijera te dodatno jačanje alumni zajednice. Na taj bi se način suradnja između visokog obrazovanja i tržišta rada trebala razvijati kroz više međusobno povezanih aktivnosti.

Jedan od važnih izazova jest pitanje koliko stručna praksa doista pridonosi zapošljavanju nakon završetka studija. Za procjenu uspješnosti projekta zato neće biti dovoljno pratiti samo broj organiziranih praksi, nego i iskustva studenata, zadovoljstvo poslodavaca te mogućnosti nastavka suradnje. Posebno bi zanimljiv podatak bio koliko se bivših studenata zaposlilo upravo kod poslodavaca kod kojih su tijekom studiranja obavljali praksu.

Ugovor za digitalni sustav predviđen na 60 dana

Procijenjena vrijednost aktualne nabave iznosi 45.000 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora za isporuku i implementaciju sustava je 60 dana. Kriteriji za odabir ponude uključuju cijenu, koja nosi 70 posto bodova, te iskustvo stručnjaka za projektiranje informacijskih sustava, koje nosi preostalih 30 posto. Ponude se mogu dostaviti do ponedjeljka, 23. studenoga 2026. u 17 sati.

Važno je razlikovati ukupnu vrijednost europskog projekta od novca namijenjenog izradi digitalnog sustava. Iznos od 281 tisuću eura obuhvaća širi skup aktivnosti, dok je 45 tisuća eura procjena samo jedne nabave. Tek nakon završetka postupka bit će poznato tko će razvijati sustav i kolika će biti njegova ugovorena cijena.

Hoće li stručna praksa lakše voditi do prvog zaposlenja?

Uspješnost ovog projekta u konačnici će se mjeriti njegovim učinkom na studente i kvalitetu suradnje Veleučilišta s poslodavcima. Digitalni alat mogao bi biti važan dio tog procesa jer omogućuje bolje organiziranje i praćenje aktivnosti, ali sam po sebi ne jamči zaposlenje nakon studija. Za stvarni rezultat bit će potrebna kontinuirana suradnja obrazovne ustanove, mentora i gospodarstva.

U sredinama poput Šibenika povezivanje visokog obrazovanja i lokalnog tržišta rada ima i širu razvojnu važnost. Mogućnost stjecanja kvalitetnog praktičnog iskustva u lokalnim tvrtkama i ustanovama može studentima približiti profesionalne prilike koje postoje u njihovoj sredini. Hoće li novi sustav u tome ostvariti očekivani napredak, pokazat će podaci o njegovu korištenju i rezultatima stručne prakse tijekom provedbe projekta.