Grad planira prodati vrijedno zemljište na Žnjanu! Stiglo žestoko protivljenje: "Zaustavimo rasprodaju splitskog obiteljskog zlata!"

Stranka' Split je naš' protivi se prodaji vrijednog gradskog zemljišta na Žnjanu, površine približno 1.400 m², te poziva sve gradske vijećnike, bez obzira na stranačku pripadnost, da odbiju prijedlog prodaje koji zagovara gradonačelnik.

Njihovo priopćenje za medije prenosimo u cijelosti:

- Gradsko zemljište pripada svim građanima Splita i mora služiti njihovim potrebama, a ne isključivo interesima privatnih investitora.

Opravdanje da bi Grad Split prodajom ove parcele ostvario značajne prihode smatramo neutemeljenim. Teško je građane uvjeriti da je prodaja nužna radi punjenja gradskog proračuna dok se istodobno gradonačelnik javno hvali milijunskim iznosima odobrenih nepovratnih sredstava, koja se, prema našoj ocjeni, ne koriste dovoljno učinkovito. Postavlja se pitanje zašto Grad ne uspijeva iskoristiti raspoloživa sredstva, umjesto da poseže za trajnom prodajom vrijedne gradske imovine.

Zašto bi atraktivne gradske lokacije, s pogledom na more, bile dostupne samo imućnima, dok mladi liječnici, logopedi, informatičari, inženjeri i drugi deficitarni stručnjaci sve teže mogu riješiti svoje stambeno pitanje?

Podsjećamo i na generacije građana koje su desetljećima izdvajale sredstva za stambenu izgradnju, a mnogi nikada nisu dobili stan. Grad prema njima ima i moralnu odgovornost.

Split se suočava s odlaskom mladih, visokim cijenama nekretnina i nedostatkom priuštivih stanova. Umjesto rasprodaje zemljišta, potrebno je razvijati program gradske stanogradnje po uzoru na europske gradove.

Komunalna infrastruktura, financirana gradskim, državnim i europskim sredstvima, mora koristiti cijeloj zajednici, a ne prvenstveno povećavati vrijednost pojedinih privatnih investicija.

Pozivamo sve gradske vijećnike da pokažu odgovornost prema građanima i budućim generacijama te odbiju prodaju ovog vrijednog zemljišta.

Prodajom se gradska imovina trajno gubi, dok se njezinim očuvanjem otvara mogućnost izgradnje gradskih stanova i drugih sadržaja od javnog interesa.

Ne rasprodaji obiteljskog zlata Splita!

Gradska imovina mora služiti građanima, a ne krupnom kapitalu - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Mate Buljubašić.