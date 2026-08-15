Grad Omiš objavio važnu obavijest za stradale u požaru: Evo gdje skupiti hranu i potrepštine

Iz Grada Omiša objavili su novu obavijest namijenjenu stanovnicima koji su pretrpjeli štetu u velikom požaru koji je pogodio Omiš i okolna mjesta.

Svi oštećenici kojima je potrebna pomoć u obliku hrane i higijenskih potrepština mogu ih tijekom dana preuzeti u prihvatnom centru koji je organiziran u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

Pomoć će se dijeliti danas, 15. kolovoza, do 19 sati.

Prihvatni centar nalazi se na adresi Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš.

Iz Grada pozivaju sve građane pogođene požarom kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna da se obrate prihvatnom centru i preuzmu osigurane potrepštine.