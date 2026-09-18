Grad Makarska uvodi besplatno parkiranje za umirovljenike u sklopu gradskog programa Zlatni kišobran

Grad Makarska nastavlja s konkretnim mjerama za poboljšanje kvalitete života svojih umirovljenika. Od ove jeseni uvodi se umirovljenička parkirališna karta, kojom će umirovljenicima s prebivalištem ili boravištem na području Makarske biti omogućeno besplatno parkiranje u 3. plavoj zoni tijekom cijelog vremena naplate, dok će u 1. crvenoj i 2. žutoj zoni imati pravo na besplatan prvi sat parkiranja.

Umirovljenička parkirališna karta vrijedit će tijekom zimskog razdoblja, od 1. listopada do 31. svibnja, isključivo na uličnim parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska. Bez obzira na novu mjeru, umirovljenicima i dalje ostaje važeće pravo da kupe kartu za bilo koju zonu po povlaštenim uvjetima.

Riječ je o novoj mjeri u sklopu programa Zlatni kišobran, kroz koji Grad Makarska posljednjih godina sustavno proširuje pogodnosti namijenjene građanima starije životne dobi i umirovljenicima.

„Umirovljenička parkirališna karta nastavak je politike prema umirovljenicima te jedna od stvari koju smo obećali u našem predizbornom programu. Želimo da naši umirovljenici osjete konkretne koristi od gradskih politika i da im svakodnevni život bude jednostavniji. Besplatno parkiranje još je jedna od mjera koja im olakšava pristup zdravstvenim, socijalnim i administrativnim uslugama, ali i svakodnevno kretanje po gradu“, poručio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Kroz program Zlatni kišobran uvedene su veće božićnice i uskrsnice, a umirovljenicima su dostupni brojni besplatni sadržaji i usluge, uključujući treninge, fizikalnu terapiju, posebne programe za osobe s neurodegenerativnim bolestima, tečaj engleskog jezika, besplatno korištenje Gradske knjižnice, bazena i javnog prijevoza Điro. Grad je uz to uložio i u adaptaciju prostora Matice umirovljenika na Marineti, koji su pravi dnevni boravak makarskim umirovljenicima.

„Kada govorimo o Zlatnom kišobranu, govorimo o politici koja nije ostala na pojedinačnim mjerama, nego se iz godine u godinu širi. Naši umirovljenici danas imaju više dostupnih sadržaja, više besplatnih usluga i veća materijalna prava nego prije. Uvođenjem besplatnog parkiranja nastavljamo taj niz i pokazujemo da socijalna politika Grada mora biti konkretna, vidljiva i usmjerena na stvarne potrebe ljudi“, istaknuo je gradonačelnik Paunović.

Pravo na umirovljeničku parkirališnu kartu imaju umirovljenici koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Makarske, posjeduju važeću vozačku dozvolu te su vlasnici vozila ili njegovi korisnici po osnovi leasinga. Karta se izdaje za jedno vozilo po umirovljeniku, a sva potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava predaje se na šalter parking službe na adresi Trg Tina Ujevića 1 gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije.