Grad Makarska nagradio policijske službenike

U prostorijama Gradske vijećnice Grada Makarske, jučer, 23. rujna u sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila, održan je prijem nagrađenih policijskih službenika Policijske postaje Makarska.

Za predan rad i dugogodišnje iskustvo u obavljanju policijskih poslova gradonačelnik Zoran Paunović i pročelnica za društvene djelatnosti Marina Puharić uručili su zahvalnice i prigodne poklone policijskoj službenici Martini Mendeš, koja obavlja poslove kontakt policajca i Renatu Rončeviću, prometnom motociklistu u Policijskoj postaji Makarska.