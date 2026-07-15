Grad Kaštela ugostio sudionike 24. Međunarodnog folklornog festivala "Za jubav tance igraše"

Nakon uspješnog nastupa u sklopu Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, sudionike 24. Međunarodnog folklornog festivala „Za jubav tance igraše“ u Gradskoj upravi u Kaštel Sućurcu primili su zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac. Na prijemu su, uz domaćine iz KUD-a Ante Zaninović, sudjelovali predstavnici folklornih društava iz Sjeverne Makedonije, Španjolske i Njemačke.

Predsjednica KUD-a Ante Zaninović Marica Tadin istaknula je kako festival već dugi niz godina uspješno povezuje folklorna društva iz različitih dijelova Europe i svijeta te stvara nova prijateljstva i suradnje. Posebno je izdvojila goste iz Sjeverne Makedonije s kojima kaštelansko društvo već njeguje dugogodišnje prijateljske odnose, a izrazila je i zadovoljstvo dolaskom folklorne skupine iz španjolske pokrajine Zamora, koja se za sudjelovanje na festivalu prijavila zahvaljujući međunarodnoj prepoznatljivosti manifestacije.

Predstavnici makedonske delegacije prenijeli su pozdrave iz grada Resena te izrazili želju za jačanjem kulturne suradnje s Kaštelima. Naglasili su kako upravo ovakvi susreti doprinose međusobnom upoznavanju, razmjeni iskustava i očuvanju prijateljskih odnosa između dviju država.

Članovi hrvatskog folklornog društva iz Offenbacha u Njemačkoj, koje okuplja Hrvate druge i treće generacije, predstavili su rad svoje zajednice te istaknuli kako kroz folklor, glazbu i običaje nastoje očuvati hrvatski identitet među iseljeništvom. Dolazak u Kaštela vide kao priliku za dodatno povezivanje s domovinom svojih predaka.

Predstavnik folklorne skupine iz Zamore zahvalio je na gostoprimstvu te istaknuo kako su oduševljeni ljepotom Kaštela, srdačnošću domaćina i organizacijom festivala. Dodao je kako će nastupe i boravak u Hrvatskoj pamtiti kao posebno iskustvo koje će rado preporučiti i drugim folklornim skupinama.

Pozdravljajući goste, zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako Kaštela njeguju otvorenost prema različitim kulturama te da upravo ovakve manifestacije obogaćuju društveni i kulturni život grada.

„Međunarodni folklorni festival nije samo prilika za predstavljanje tradicije i običaja, nego i za stvaranje novih prijateljstava i povezivanje ljudi. Grad Kaštela i dalje će pružati potporu manifestacijama koje promiču kulturnu baštinu i međunarodnu suradnju“, poručio je Budimir.

Predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac poželio je gostima ugodan boravak u Kaštelima te istaknuo kako međunarodni folklorni festival već gotovo četvrt stoljeća uspješno povezuje različite kulture, promiče međusobno razumijevanje i doprinosi međunarodnoj prepoznatljivosti grada.