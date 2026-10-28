Grad Kaštela organizira besplatan prijevoz građana na gradska groblja na blagdan Svih svetih

Grad Kaštela osigurao je besplatan prijevoz građana do svih gradskih groblja i natrag u subotu, 31. listopada, te u nedjelju, 1. studenoga 2026. godine, na blagdan Svih svetih.

Prijevoz je organiziran za sve sugrađane koji iz bilo kojeg razloga nemaju prijevoz do posljednjeg počivališta svojih najmilijih. Uslugu će pružati taksisti branitelji iz braniteljske taxi udruge Kaštilac, sa šest posebno označenih kombi vozila.

Besplatan prijevoz oba će se dana odvijati od 8.00 do 16.45 sati, prema sljedećem rasporedu:

Polasci iz mjesta: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00 sati.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00 sati. Polasci s groblja: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 i 16.45 sati.

Polazišta i trase prijevoza

Kaštel Sućurac – groblje Gospe na Hladi

Kombi će polaziti s autobusne postaje kod Osnovne škole kneza Mislava te preko Gospice voziti prema groblju i natrag.

Kaštel Gomilica – groblje Gospe od Milosti

Polazak je s autobusne postaje u Naselju, zatim pored župne crkve prema groblju, a povratak Ulicom fra Fulgencija Careva.

Kaštel Kambelovac – groblje Gospe na Krugu

Kombi će polaziti s autobusne postaje kod Baletne škole prema centru mjesta, zatim Ulicom kralja Krešimira do groblja. Povratak je istim putem.

Kaštel Lukšić – groblje Svih svetih

Polazak je s autobusne postaje kraj Osnovne škole Ostrog, zatim Ulicom sv. Lovre do groblja. Povratak je preko nadvožnjaka kod Auto kuće Vukman prema Lukšiću.

Kaštel Stari – groblje sv. Nikole

Kombi će polaziti s autobusne postaje u centru mjesta kod vatrogasnog doma te Ulicom bana Jelačića voziti prema groblju i natrag.

Kaštel Novi i Kaštel Štafilić – groblje sv. Josipa

Polazak je s autobusne postaje kod vrtića Maslina, zatim Ulicom sv. Josipa do groblja. Povratak je Ulicom Gaje Radunića i Cestom dr. Franje Tuđmana do vrtića Maslina.

Prijevoz za osobe s invaliditetom i slabije pokretne osobe

Za osobe s invaliditetom i slabije pokretne sugrađane organiziran je i prijevoz s adrese stanovanja, uz prethodni dogovor s vozačem zaduženim za njihovo područje:

Kaštel Sućurac – Frane: 098 882 065

098 882 065 Kaštel Gomilica – Ante: 091 333 9357

091 333 9357 Kaštel Kambelovac – Stipe: 095 574 9357

095 574 9357 Kaštel Lukšić – Srećko: 098 882 440

098 882 440 Kaštel Stari – Bože: 095 884 4962

095 884 4962 Kaštel Novi i Kaštel Štafilić – Ivan: 091 507 4885