Grad Imotski nagradio četiri policijska službenika

Uoči Dana policije i blagdana svetog Mihovil, Grad Imotski nagradio je četiri policijska službenika iz Postaje granične policije Imotski.

U utorak, 23. rujna 2026.godine gradonačelnik Grada Imotskog Luka Kolovrat uručio je zahvalnice policijskim službenicima Anti Topiću, Ivici Škevi, Ivanu Buljanu i Mati Jažiću. Uz nagrađene policijske službenike na svečanosti uručenja zahvalnica bio je i načelnik Postaje granične policije Imotski Tihomir Nenadić.

Nagrađeni policijski službenici u svakodnevnom radu istakli su se kao pozitivan primjer i doprinijeli su sigurnosti građana, održavanju povoljnog stanja sigurnosti na području grada te dali svoj doprinos u provedbi složenih zadaća i osiguranja javnih okupljanja.