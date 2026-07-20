Grabovac sprema "Malu olimpijadu": Natjecanja za sve generacije, nogomet žena i večer puna zabave

Udruga "Liberi ex Grabovac", poznata i kao Dica Grabovca, organizira tradicionalnu sportsko-zabavnu manifestaciju "Mala olimpijada", koja će se održati u nedjelju, 19. srpnja 2026. godine, s početkom u 17 sati.

Manifestacija će okupiti mještane i goste svih uzrasta, koji će svoje vještine moći pokazati u nizu starinskih i modernih sportskih disciplina. Pravo sudjelovanja imaju svi mještani Grabovca, kao i stanovnici općine Šestanovac.

Natjecanja za djecu i odrasle

Sportski program podijeljen je u dvije kategorije. Djeca do 15 godina natjecat će se u gađanju vratnice ili prečke, gađanju male branke te uvijek atraktivnoj utrci u vrećama. Odrasli, odnosno sudionici stariji od 15 godina, svoje će snage također odmjeriti u utrci u vrećama. Kotizacija za sudjelovanje iznosi pet eura po natjecatelju.

Posebna poslastica sportske večeri bit će revijalna nogometna utakmica u kojoj će zaigrati grabovačke žene.

Organizatori su uz dozu humora najavili kako bi im se na terenu "možda mogli pridružiti i muškarci", pa se očekuje dobra atmosfera, smijeh i navijanje okupljenih gledatelja.

Nagrade na "Večeri grabovačkih makaruna"

Najuspješniji natjecatelji neće ostati praznih ruku. Svečano proglašenje pobjednika i uručenje prigodnih nagrada održat će se u subotu, 25. srpnja 2026. godine, u sklopu popularne gastronomske manifestacije "Večer grabovačkih makaruna". Organizacijski odbor Udruge "Liberi ex Grabovac" poziva sve mještane, susjede i ljude dobre volje da podrže natjecatelje te provedu ugodno poslijepodne uz hranu, piće, smijeh i odličnu zabavu.

Kako poručuju organizatori: "Tko voli – neka izvoli!"

Prijave otvorene do početka natjecanja

Prijave za sportska natjecanja primaju se najkasnije do 19. srpnja u 17 sati, a zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese liberiexgrabovac@gmail.com ili na brojeve mobitela 092 232 4454 (Čado), 098 165 4709 (Mijo) i 092 126 0864 (Iko).