Grabimo prema sredini srpnja, hoće li se ponoviti ekstremne vrućine? Evo kako stoji situacija s vjetrom

Dani za nama donijeli su stabilno vrijeme području Dalmacije, a temperature zraka bile su uobičajene ljetne. Mnogi će se složiti s tim da su spomenute uobičajene vrućine puno bolja situacija od one kada su padali temperaturni rekordi, kao što je to bio slučaj na samom kraju. Posjetimo, tada su pojedine lokacije prelazile 40,0°C, a Split je s 39,5°C zabilježio najvišu temperaturu zraka u povijesti mjerenja.

Jučer su najviše dnevne temperature zraka bile od 30 do 34°C, koliko je izmjereno u splitskoj zračnoj luci.

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U novom tjednu dominantan utjecaj na vrijeme imat će anticiklona pa će biti stabilno od prvog do posljednje dana. Jako dobra vijest za vatrogasce je ta da se ne očekuje nova tura bura, ali to ne znači da u popodnevnim satima na moru neće biti povremeno pojačanog vjetra zapadnih smjerova.

Ipak, najvažnije je da se temperature zraka neće bitno razlikovati od jučerašnjih što znači da će do daljnjega biti vruće, ali bez velikih vrućina.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i suho. Popodne, uz prolazno povećan razvoj naoblake, uglavnom oko Dinare i Kamešnice može biti vrlo slabih i prolaznih pljuskova. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral, ali kasnije popodne na otvorenom moru i među otocima može biti prolazno pojačanih udara sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 18°C u Dalmatinskoj zagori, od 20 do 25°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature zraka od 28 do 33°C.

U utorak pretežno sunčano i suho. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral, ali kasnije popodne na otvorenom moru i među otocima može biti prolazno pojačanih udara sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 20°C u Dalmatinskoj zagori, od 21 do 26°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 34°C.

Srijeda donosi djelomično sunčano i suho. Popodne, uz prolazno povećan razvoj naoblake, uglavnom oko Dinare i Kamešnice može biti vrlo slabih i prolaznih pljuskova. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral, ali kasnije popodne na otvorenom moru i među otocima može biti prolazno pojačanih udara sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 19°C u Dalmatinskoj zagori, od 21 do 26°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 34°C.

Gotovo preslika vremena vladat ću u četvrtak i petak, jedino su mogućnosti pljuskova nad graničnim područjem s BiH minimalne. Bit će i neznatno toplije, većinom od 31 do 35°C u najtoplijem dijelu dana.

U subotu vrlo slično vrijeme, ali je mogućnost prolazno pljuska nešto veća, pa se može dogoditi i na obalnom području. Najviše dnevne temperature većinom od 30 do 35°C.

U nedjelju pretežno sunčano. Popodne je moguće jačanje tramontane, navečer i bure. Vruće, većinom od 31 do 36°C.