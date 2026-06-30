Grabimo prema apsolutnim rekordima, vrućina je nesnošljiva. Dijelovi Dalmacije već prijepodne na korak do 40!

Zadnjih dana vijesti o vrućinama nije nedostajalo. Možda ćete se upitati zašto je vrućina uopće vijest, ako smo u ljetu. Evo samo nekoliko natuknica zašto.

Prvo, u dijelovima Hrvatske, kao jučer u istočnoj Slavoniji, zabilježene su najviše vrijednosti temperature zraka od početka službenih mjerenja koja često idu i stotinjak godina unazad. To znači da ne postoji živuća osoba koja je doživjela tako visoke temperature zraka.

Moramo znati da se službene temperature ne mjeren bilo kako i bilo gdje, ona se mora bez iznimne izmjeriti u hladu meteorološkog zaklona, dva metra iznad zemljane ili travnate površine gdje postoji nesmetana cirkulacija zraka sa svih strana.

Drugo, kada govorimo temperaturama koje nisu daleko do 40 stupnjeva, valjda imati na umu da smo još u lipnju, a lipanj je izrazito rijetko, na Jadranu i nikada, najtopliji ljetni mjesec. Poznato je da su drugi dio srpnja i prvi dio kolovoza u prosjeku najtopliji dio godine. Dakle, mi smo sada već u lipnju dosegli temperature kakve se inače dosežu u prosječno najtoplijem dijelu godine, a on još nije nastupio.

Ako se po jutro dan poznaje, posljednji dan lipnja mogao bi donijeti nove temperaturne rekorde. Tako je prema službenim DHMZ podacima u 11 sati Šibenik mjerio 37,7°C. Rijeka je bila na 36,4°C, Split Marjan na 35,6°C.

Prema zadnjim meteo izvještajima, u 11:40 Split je zaokruženo već na 37°C.

No Metković je službeno na 39,3°C, Vrgorac na 38,5°C! Dakle Metković desetinke stupnja dijele od 40 stupnjeva u hladu!

Temperature će vjerojatno rasti još nekoliko sati, a kasnije poslijepodne u dijelu Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom i prolazno jači vjetar. Ipak, veći dio ostat će suh.

Od četvrtka do kraja tjedna očekuje nas bura i malo manje vruće vrijeme.