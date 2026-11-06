Govorila je hrvatski i od muža bila viša 30 cm: Kakve Split ima veze s najintrigatnijom talijanskom kraljicom?

Ovog mjeseca navršit će se 74 godine od smrti Jelene Savojske, jedne od najzanimljivijih žena koje su sjedile na talijanskom prijestolju. Rođena kao Jelena Petrović-Njegoš 8. siječnja 1873. na Cetinju, bila je kći crnogorskog vladara Nikole I. i Milene Vukotić.

U povijest je ušla kao supruga talijanskog kralja Viktora Emanuela III., ali i kao žena čiji je život bio obilježen neobičnim brakom, dobrotvornim radom, europskom diplomacijom i dvama svjetskim ratovima.

Iako nikada nije bila hrvatska kraljica, njezino se ime može povezati s hrvatskom poviješću na više načina. Jedan od njih odnosi se na jezik kojim je govorila, a drugi na političke odluke njezina supruga, koje su imale teške posljedice za Split i Dalmaciju.

Antun Radić pisao je da je jedina kraljica koja govori hrvatski

Jedan od zanimljivijih zapisa o Jeleni Savojskoj ostavio je Antun Radić, hrvatski političar, publicist i etnograf, brat Stjepana Radića.

Govoreći o tadašnjim europskim vladarskim obiteljima, Radić je Jelenu izdvojio kao kraljicu koja poznaje hrvatski jezik. U njegovim Sabranim djelima, objavljenima 1937. godine, prenesena je njegova ocjena da je ona tada bila jedina kraljica na svijetu koja „znade hrvatski”.

Riječ je o zanimljivom svjedočanstvu iz vremena kada su jezični nazivi i nacionalni identiteti na južnoslavenskom prostoru bili predmet političkih i kulturnih rasprava.

Jelena je odrasla u Crnoj Gori, a školovala se u Rusiji. Bila je obrazovana žena koja je poznavala više jezika. Prema talijanskim biografskim prikazima, suprugu je pomagala i prevođenjem s ruskog, srpskog i novogrčkog jezika.

Radićeva opaska zato predstavlja zanimljivu hrvatsku perspektivu na kraljicu koja je potjecala iz crnogorske vladarske obitelji, a život provela na talijanskom dvoru.

Bila je 27 centimetara viša od supruga

Kad se 24. listopada 1896. godine u Rimu udala za budućeg talijanskog kralja Viktora Emanuela III., Jelena je izazvala veliku pozornost javnosti. Razlog nije bio samo njezin kraljevski status.

Prema često navođenim povijesnim podacima, Jelena je bila visoka oko 180 centimetara, dok je njezin suprug imao svega 153 centimetra. Razlika od 27 centimetara bila je posebno upadljiva na službenim fotografijama i javnim pojavljivanjima.

Njihov brak nije bio lišen političkih kalkulacija. Talijanski politički vrh u povezivanju savojske dinastije s crnogorskom vladarskom obitelji vidio je priliku za jačanje međunarodnih odnosa.

Jelena je prije vjenčanja prešla s pravoslavlja na katoličanstvo, što je izazvalo nezadovoljstvo njezine majke, koja nije prisustvovala svečanosti.

Unatoč početnim kritikama i razlikama u podrijetlu, supružnici su ostali zajedno više od pola stoljeća. Dobili su petero djece, a njihov sin Umberto II. postao je posljednji talijanski kralj.

Kako je njezin suprug povezan sa Splitom?

Poveznica Jelene Savojske sa Splitom vodi u razdoblje Drugog svjetskog rata, kada je njezin suprug Viktor Emanuel III. još uvijek bio talijanski kralj.

Italija je tada bila pod fašističkom vlašću Benita Mussolinija, a talijanska vojska sudjelovala je u napadu na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. godine. Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske, Ante Pavelić i Benito Mussolini potpisali su 18. svibnja 1941. Rimske ugovore, kojima je Italiji prepušten velik dio hrvatske jadranske obale.

Među područjima koja su dospjela pod talijansku vlast bio je i Split.

Iako je ugovorima bilo predviđeno posebno upravno rješenje za grad Split, hrvatska uprava ondje nikada nije uspostavljena. Za stanovništvo je uslijedilo razdoblje okupacije, talijanizacije, političkih progona i otpora fašističkim vlastima.

Viktor Emanuel III., suprug Jelene Savojske, bio je na čelu talijanske monarhije tijekom tih događaja. Njegova je vladavina ostala obilježena odnosom s Mussolinijevim režimom i talijanskom ratnom politikom.

Tako je život kraljice koja je, prema Antunu Radiću, govorila hrvatski, neizravno povezan i s jednim od najtežih razdoblja splitske povijesti.

Kraljica koja je pomagala unesrećenima

Dok je politička uloga njezina supruga ostala predmetom oštrih povijesnih kritika, Jelena Savojska u Italiji je ostala poznata ponajprije po humanitarnom radu.

Posebno se istaknula nakon katastrofalnog potresa koji je 1908. godine pogodio Messinu i Reggio Calabriju.

Sudjelovala je u organiziranju pomoći stradalima i pružanju potpore unesrećenim obiteljima. Njezino zalaganje ostavilo je snažan dojam na talijansku javnost.

Tijekom života podupirala je zdravstvene i dobrotvorne inicijative, uključujući aktivnosti usmjerene na borbu protiv teških bolesti.

Bila je zainteresirana za medicinu, književnost i umjetnost. Pisala je poeziju, a poznavanje stranih jezika omogućavalo joj je praćenje europskih kulturnih i političkih zbivanja.

U javnosti je često predstavljana kao skromna i suosjećajna vladarica, premda je živjela u vremenu dubokih političkih sukoba.

Od kraljevske palače do progonstva

Kraj Drugog svjetskog rata označio je i kraj talijanske monarhije.

Viktor Emanuel III. abdicirao je u svibnju 1946. godine u korist sina Umberta II., pokušavajući spasiti dinastiju. Međutim, talijanski građani na referendumu održanom u lipnju iste godine odlučili su se za republiku.

Jelena i njezin suprug napustili su Italiju i otišli u Egipat. Viktor Emanuel III. umro je u Aleksandriji 1947. godine, a Jelena je nakon njegove smrti živjela u Francuskoj.

Preminula je 28. studenoga 1952. godine u Montpellieru, u 80. godini života. Njezini posmrtni ostaci desetljećima su počivali u Francuskoj, a 2017. godine preneseni su u Italiju.