Govor Gorana Bare o hrvatskom domoljublju je nešto najjače ikad: "Hrvat ne voli svoju zemlju, pljačka je"

Goran Bare, frontmen Majki, preminuo je u 62. godini života. Tijekom višedesetljetne karijere ostavio je niz poznatih pjesama, ali i televizijskih intervjua u kojima je otvoreno komentirao hrvatsku politiku, društvo i estradu. Među njima se posebno izdvaja njegovo gostovanje u emisiji „Nedjeljom u 2” 17. svibnja 2009. godine, kada je Aleksandru Stankoviću iznio svoje viđenje hrvatskog domoljublja.

Bare je tada govorio o odnosu Hrvata prema vlastitoj zemlji, uspoređujući ga s odnosom Nijemaca, Engleza i Francuza prema njihovim državama. Smatrao je da je hrvatska povijest, obilježena dugim razdobljima života u različitim državnim zajednicama, utjecala na razvoj osjećaja pripadnosti.

„Nijemci vole svoju zemlju, Englezi vole svoju zemlju, Francuz obožava Francusku. Hrvat fura se da voli Hrvatsku, ne voli je, pljačka je”, rekao je Bare.

Stanković ga je upitao kako je moguće da se to događa kada mnogi Hrvati sebe smatraju velikim domoljubima.

„Kako može biti domoljub koji krade od svog brata Hrvata? Kakav je to domoljub?”, odgovorio je Bare.

„Želim pridonosit, želim stvarat, a ne uništavat”

Na voditeljevo pitanje što za njega osobno znači domoljublje, Bare je odgovorio da je domoljub čovjek koji voli svoju zemlju.

„Ja volim Hrvatsku, ja sam Hrvat, volim Hrvatsku. I ne želim krast, želim pridonosit, želim stvarat, a ne uništavat”, kazao je.

Nastavio je kritizirati one koji se javno predstavljaju kao domoljubi, a svojim postupcima, prema njegovu mišljenju, štete državi. Smatrao je da se odnos prema Hrvatskoj neće promijeniti dok ljudi ne počnu drukčije shvaćati odgovornost prema vlastitoj zemlji.

„Kada počnu voliti Hrvatsku, onda će biti dobro”, rekao je, dodajući da oni koji je potkradaju mogu govoriti da je vole, ali da njihovi postupci pokazuju suprotno.

„Zašto ja nekoga ne bih volio zato što je Šveđanin ili Srbin?”

U nastavku razgovora Stanković ga je upitao idu li domoljublje i nacionalizam ruku pod ruku.

Bare je odgovorio da u njegovu slučaju ne idu.

Na pitanje što misli o ljudima kod kojih prepoznaje nacionalizam ili šovinizam, kratko je odgovorio da mu je to besmisleno.

„Pa čekaj, pa živimo u svijetu. Zašto ja nekoga ne bih volio zato što je Šveđanin ili Srbin? Zašto, po nekoj formi? Ne kužim to”, kazao je.

Bare je tako u istom razgovoru kritizirao korupciju, govorio o vlastitom domoljublju i odbacio poistovjećivanje ljubavi prema Hrvatskoj s nacionalizmom.

Taj dio emisije traje nešto više od dvije minute, a njegova je glavna poruka da se domoljublje ne može svesti na javno izražavanje ljubavi prema državi ako ga ne prate odgovorni postupci.

Od Vinkovaca do Majki

Goran Bare rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima. Sredinom osamdesetih osnovao je Majke, sastav koji je postao jedno od najvažnijih imena hrvatskog rocka.

Prvi album „Razum i bezumlje” objavljen je 1990. godine, a tijekom sljedećih desetljeća Majke su objavile niz albuma i pjesama koje su stekle veliku popularnost. Među najpoznatijima su „Vrijeme je da se krene”, „Mene ne zanima”, „Put ka sreći”, „Budi ponosan” i „Teške boje”.

Karijeru benda obilježili su prekidi, promjene članova i ponovna okupljanja, a Bare je nastupao i samostalno. Album „Teške boje” donio je Majkama šest Porina 2012. godine.

Osim glazbe, Bare je bio poznat po izravnim javnim istupima. U intervjuima je kritizirao političare, komentirao kolege s estrade i govorio o vlastitim problemima s ovisnošću.

Njegov privatni život obilježila je smrt supruge Mirjane 1995. godine. O toj tragediji, kao i o odnosu sa sinom Miranom, govorio je u brojnim razgovorima s novinarima.

U jednom od intervjua izjavio je da je još kao mladić odabrao pogrešan životni put, otvoreno govoreći o posljedicama ovisnosti i odlukama zbog kojih je poslije žalio.

Bez zadrške o politici i estradi

Bare nije skrivao ni politička razočaranja. Podržavao je promjenu vlasti 2000. godine, no poslije je javno govorio da nije zadovoljan onime što su političari napravili.

U intervjuima je znao biti izrazito kritičan prema hrvatskoj glazbenoj industriji. Posebno je komentirao Tončija Huljića i komercijalnu estradu, dok je za pojedine kolege, poput Damira Urbana i članova TBF-a, imao riječi pohvale.

Takve su izjave redovito izazivale reakcije, a njegova gostovanja u televizijskim emisijama često su bila jednako zapažena kao i koncerti.

Ipak, među brojnim razgovorima koje je dao tijekom karijere, onaj iz 2009. godine ostao je posebno zanimljiv zbog načina na koji je govorio o Hrvatskoj.

Njegova definicija domoljublja bila je kratka: voljeti svoju zemlju, pridonositi joj i ne uništavati je. Istodobno je jasno rekao da za njega ljubav prema Hrvatskoj ne znači neprijateljstvo prema drugim narodima.

„Ja volim Hrvatsku, ja sam Hrvat, volim Hrvatsku”, rekao je Bare, a zatim objasnio da tu ljubav želi pokazivati stvaranjem, a ne uništavanjem.