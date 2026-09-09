Gotovo tri puta više prijava nego mjesta u domovima: Studentski centar Split pokrenuo oglasnik za privatni smještaj

Potraga za studentskim smještajem u Splitu ponovno je jedan od najvećih izazova na početku akademske godine. Ove je godine zabilježen rekordan interes za smještaj u studentskim domovima, a broj prijava gotovo je tri puta veći od broja raspoloživih mjesta. Za studente koji nisu ostvarili pravo na dom potraga se nastavlja na privatnom tržištu, gdje uz stan ili sobu često traže i cimere s kojima mogu podijeliti troškove.

Kako bi im olakšao pronalazak smještaja, Studentski centar Split pokrenuo je SCST Oglasnik, web-aplikaciju koja izravno povezuje studente i najmodavce. Vlasnici stanova svoje nekretnine mogu oglasiti besplatno, bez provizije i posrednika.

Pretraga prema cijeni, kvartu i udaljenosti od fakulteta

Studenti putem platforme mogu pretraživati ponudu prema cijeni, kvartu, vrsti smještaja, broju cimera i drugim kriterijima. Mogu provjeriti i udaljenost stana od fakulteta ili kampusa, a osim smještaja mogu potražiti cimera.

Iz Studentskog centra ističu da je upravo dijeljenje troškova stanovanja mnogim studentima važno pri odabiru privatnog smještaja.

Splitska posebnost: Najam do početka turističke sezone

U SCST-u upozoravaju i na specifičnost splitskog tržišta najma. Zbog turističke sezone velik broj stanova studentima se iznajmljuje od početka akademske godine do lipnja, osobito u centru grada, dok se dio stanova u širem centru, oko kampusa i na periferiji nudi i do srpnja.

Takav model studentima koji se tijekom ljeta vraćaju u svoje matične gradove može omogućiti uštedu nekoliko mjesečnih stanarina i režijskih troškova, za razliku od cjelogodišnjeg najma koji je češći u drugim većim sveučilišnim gradovima.

Poziv najmodavcima da besplatno oglase stanove

Studentski centar poziva najmodavce da putem SCST Oglasnika ponude stanove i sobe studentskoj populaciji. Oglašavanje je besplatno, bez provizije i skrivenih troškova, a cilj je na jednom mjestu okupiti ponudu namijenjenu studentima.

„Kao Studentski centar želimo studentima biti podrška i izvan sustava studentskih domova te im olakšati pronalazak alternativnog smještaja. Zato smo razvili SCST Oglasnik koji povezuje studente i najmodavce te omogućuje jednostavniju i ciljanu potragu za stanom, sobom ili cimerom. Najmodavcima pritom nudimo potpuno besplatnu platformu koja ih dovodi do studentske populacije”, poručuju iz SCST-a.

Dodaju da ih velik interes za studiranje u Splitu dodatno obvezuje na pomoć studentima koji nisu ostvarili mjesto u domu.

„Svjesni smo da je pitanje smještaja jedan od najvećih izazova za studente, osobito za one koji nisu ostvarili mjesto u studentskom domu. Veseli nas rast interesa za studiranje u Splitu, ali upravo nas tako velik broj prijava dodatno obvezuje da studentima pomognemo i u pronalasku kvalitetnog privatnog smještaja”, zaključuju iz Studentskog centra.