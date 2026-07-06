Gotovo: Predsjednik MO Žrnovnica objavio zadnju sliku, više se neće kandidirati

Predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica Mario Lolić objavio je kako se na ovogodišnjim izborima za mjesne odbore neće kandidirati za novi mandat. U obraćanju sugrađanima istaknuo je da je odluku donio nakon dugog promišljanja te da iza nje ne stoje umor ni razočaranje, već uvjerenje da svaka dužnost ima svoj prirodni završetak.

Lolić, koji je protekle četiri godine vodio Mjesni odbor kao nezavisni kandidat s liste stranke Centar, zahvalio je svim mještanima na ukazanom povjerenju.

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Nakon posljednje sjednice aktualnog saziva Mjesnog odbora zahvalio je svim vijećnicima na suradnji.

– Danas smo održali zadnju sjednicu ovog saziva MO Žrnovnica. Želim se zahvaliti svim vijećnicama i vijećnicima na suradnji u protekle četiri godine. Uvijek smo bili jedinstveni u zaštiti interesa naše Žrnovnice. Nekom budućem vijeću želim da isto surađuje kao mi, onda neće biti problema – zaključio je Lolić.