Gotovo je! Zvijezda ‘Kumova’ potvrdila da je prekinula s bivšim nogometašem Hajduka

Glumica Petra Kraljev, zvijezda popularne serije ''Kumovi'', potvrdila je za Dnevnik.hr. da je završila njezina ljubavna veza s bivšim nogometašem Sandrom Gotalom.

O detaljima prekida u ovom trenutku ne želi govoriti niti otkrivati što je presudilo njihovoj vezi. Zasad je odlučila zadržati privatnost, no o svemu bi se trebala izjasniti uskoro i tada otkriti nešto više o kraju njihove ljubavne priče.

O njihovoj vezi počelo se govoriti početkom 2025. godine, kada su zajedno viđeni u Splitu, a ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili i njihovi zajednički trenuci. Svoju ljubav kasnije više nisu skrivali te su povremeno objavljivali zajedničke fotografije.

Sandro je bivši nogometaš koji je tijekom karijere igrao i za Hajduk, dok je Petra iza sebe ima niz televizijskih i kazališnih uloga, a posljednjih godina publika je prati upravo u ''Kumovima''.