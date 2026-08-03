GOTOVO JE S IN BOXOM Počelo uklanjanje nelegalnog objekta na splitskoj obali

Na Obali kneza Domagoja u Splitu prije nekoliko dana započelo je uklanjanje poznatog ugostiteljskog objekta In Box, koji je godinama bio postavljen na atraktivnoj gradskoj lokaciji bez potrebnog odobrenja.

Kako saznajemo iz Banovine, riječ je o nelegalno postavljenom ugostiteljskom objektu smještenom na prostoru iznad spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Budući da vlasnik nije postupio prema rješenju komunalnog redarstva i sam uklonio objekt, nadležne gradske službe krenule su u njegovo uklanjanje.

Troškove uklanjanja snosit će vlasnik

Radovi su počeli prije nekoliko dana, a troškovi uklanjanja bit će naplaćeni tvrtki koja je koristila taj prostor.

Nakon što svi nelegalno postavljeni dijelovi objekta budu uklonjeni, prostor bi trebao biti vraćen svojoj izvornoj namjeni i ponovno postati javna gradska površina, saznajemo iz Banovine.