Gotovo je! Rokas Pukštas napušta Hajduk

HNK Hajduk i Middlesbrough F.C. postigli su dogovor o transferu Rokasa Pukštasa koji karijeru nastavlja u Engleskoj.

Na Poljud je Rokas stigao 2020. godine, sa 16 godina došao je na probu u kadete pod vodstvom trenera Mislava Karoglana, koji je procijenio kako ima igrača kojem se vrijedi posvetiti. Rokas je u potpunosti vratio povjerenje koje mu je Klub pružio. Kroz sljedećih nekoliko godina postat će sinonim ustrajnosti, požrtvovnosti i discipline te ogledni primjerak poštenog odnosa prema radu i svemu što kroz njega dolazi.

U svim kategorijama igrao je važnu ulogu te je ubrzo nakon dolaska postao dio juniorske generacije koja je dva puta izborila nastup u Ligi prvaka mladih. U prvom navratu njegova momčad ispala je nakon što je upravo on promašio posljednji jedanaesterac protiv Atletico Madrida no već sljedeće godine naši juniori stigli su do finala natjecanja uz Rokasov važan doprinos. Da nogomet često piše sjajne priče pokazalo se u njegovom posljednjem nastupu za prvu momčad gdje je protiv Rakowa bio jedan od najboljih igrača na terenu, a potom je u produžetku postigao presudni pogodak kojim se Hajduk plasirao u Konferencijsku ligu. Nakon utakmice Puki je istaknuo kako se transfer mogao realizirati ranije, ali nije mogao napustiti svoju braću uoči tako važne utakmice. Ta rečenica najbolje ocrtava njegov karakter, a nakon pobjede u Poljskoj cijeli hajdučki puk veselio se s njim jer je na filmski način zaokružio svoju priču u našem Klubu.

Za Hajduk je Rokas odigrao ukupno 142 službene utakmice te postigao 27 golova uz 12 asistencija. U bijelom dresu debitirao je 29. travnja 2022. godine u 2:1 pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca na Poljudu, a posljednju u već spomenutom dvoboju u Poljskoj. S Hajdukom ima osvojen trofej u Hrvatskom kupu u sezoni 2022/2023. Tada je Pukštas odigrao sve utakmice u natjecanju uključujući i svih 90 minuta u pobjedi protiv Šibenika u finalu odigranom na Rujevici.

Puki, od srca ti hvala na svemu što si dao za Hajdukov grb i dres. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu i nastavku nogometne karijere! - poručili su mu iz Kluba.