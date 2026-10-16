GOTOVO JE! Ovaj dio Brača napokon dobiva katamaransku liniju s Omišom i Splitom: Evo kada kreće moderan brod za 332 putnika

Stanovnici sjevernog i istočnog dijela Brača napokon dobivaju dugo iščekivanu izravnu katamaransku vezu sa Splitom. Nakon višemjesečne procedure, natječaja i čekanja završetka žalbenih rokova, nova državna brzobrodska linija Pučišća – Postira – Omiš – Split trebala bi započeti s redovitim prometovanjem u nedjelju, 1. studenoga 2026. godine. Time će se značajno promijeniti svakodnevica brojnih otočana kojima je odlazak u Split dosad značio dugotrajno putovanje cestom preko Supetra, a potom trajektom do kopna.

Vijest je u petak objavila saborska zastupnica Danica Baričević, koja je posljednjih mjeseci aktivno sudjelovala u inicijativi za uspostavljanje ove linije. Prema njezinim informacijama, procedura je završena, protekli su rokovi za žalbe, a odabran je i brodar koji će održavati novu vezu.

Riječ je o tvrtki Krilo Fast Ferries (Kapetan Luka), čiji će katamaran Krilo Tropic, izgrađen 2022. godine, povezivati Pučišća i Postira sa Splitom, dok su pristajanja u Omišu predviđena vikendom.

"Gotovo je! Imamo katamaran za Pučišća i Postira!"

Baričević nije skrivala zadovoljstvo nakon informacije o završetku postupka, a objavu je započela riječima koje su mnogi Bračani dugo čekali.

„GOTOVO JE! IMAMO KATAMARAN ZA PUČIŠĆA I POSTIRA! Sva je procedura završena, rokovi žalbe prošli!“, poručila je zastupnica.

Potvrdila je da će liniju broj 9605 održavati katamaran Tropic, u vlasništvu Krilo Fast Ferriesa. Brod je izgrađen 2022. godine, a može primiti 332 putnika.

Za otočane je posebno važna činjenica da je riječ o cjelogodišnjoj državnoj liniji, što znači da nije zamišljena samo kao turistička veza tijekom ljetnih mjeseci, nego prvenstveno kao prometna usluga namijenjena svakodnevnim potrebama stanovništva.

Iz Pučišća u 6.15, povratak iz Splita u 16.15 sati

Prema informacijama koje je objavila Baričević, red plovidbe još se usuglašava, no osnovni termini već su poznati.

Katamaran bi svakodnevno polazio iz Pučišća u 6.15 sati, pristajao u Postirima i nastavljao prema Splitu, do kojeg bi putovanje trajalo približno sat i deset minuta.

Povratni polazak iz Splita predviđen je u 16.15 sati, dok bi Omiš bio uključen u plovidbu subotom i nedjeljom.

Takav raspored posebno je važan stanovnicima koji svakodnevno putuju na posao, učenicima i studentima, ali i svima koji u Split odlaze zbog liječničkih pregleda, administrativnih poslova ili drugih obveza. Umjesto dosadašnjih presjedanja i višesatnog putovanja, otočani će dobiti izravnu i znatno bržu pomorsku vezu.

Koliko je to velika promjena, najbolje pokazuje ranija procjena Općine Pučišća prema kojoj je putovanje javnim prijevozom od Pučišća do Splita trajalo približno dva i pol sata. Novim katamaranom ono bi se skratilo na samo 70 minuta, odnosno za oko sat i dvadeset minuta u jednom smjeru.

Konačan plovidbeni red, uključujući točne termine pristajanja u Postirima i raspored vikend putovanja preko Omiša, tek treba službeno objaviti.

Prvi svečani dolazak već 31. listopada: Sprema se fešta!

Iako redovita linija započinje 1. studenoga, stanovnici Pučišća i Postira imat će priliku pozdraviti katamaran već dan ranije.

Baričević je najavila svečano isplovljavanje iz splitske luke u subotu, 31. listopada, nakon čega se u bračkim mjestima očekuje slavlje.

„Drage Pučiške i Pučišćani, Postirke i Postirani, očekujte nas u subotu, 31. listopada 2026., nakon što svečano isplovimo iz splitske luke! A onda, fešta!“, poručila je.

Time će biti simbolično obilježen završetak inicijative koja je okupila lokalne vlasti, stanovnike otoka i državne institucije.

Od prvih sastanaka do konačne odluke: Iza svega gotovo godina dana postupaka

Uvođenje nove linije rezultat je inicijative općina Pučišća i Postira, uz podršku saborske zastupnice Danice Baričević.

Prvi sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održan je 5. studenoga 2025. godine, a nekoliko dana poslije o toj se temi razgovaralo i sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom.

Pitanje je otvoreno i u Hrvatskom saboru, gdje je ministar Oleg Butković potvrdio da se radi na uspostavljanju bolje brzobrodske povezanosti istočnog dijela Brača s kopnom.

Općine Pučišća i Postira zatim su Ministarstvu dostavile obrazloženu inicijativu, nakon čega je Agencija za obalni linijski pomorski promet pokrenula analizu opravdanosti nove državne linije.

Tijekom veljače i ožujka 2026. provedeni su potrebni postupci provjere interesa brodara i gospodarske opravdanosti, a 28. svibnja Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o uspostavljanju nove cjelogodišnje linije 9605, s osam povratnih putovanja tjedno.

U početku se najavljivalo da bi katamaran mogao početi ploviti već tijekom ljeta, pa čak i u kolovozu. Međutim, postupak javne nabave potrajao je dulje od prvotnih očekivanja, a ugovorno razdoblje u natječajnoj dokumentaciji naposljetku je bilo predviđeno od 1. studenoga ove godine.

Krajem kolovoza načelnik Pučišća Marino Kaštelan izvijestio je Općinsko vijeće da su ponude za šestogodišnje održavanje linije iznosile između devet i petnaest milijuna eura bez PDV-a, uz mogućnost produljenja ugovora za još četiri godine.

Tada se još čekala konačna odluka o odabiru brodara i sklapanje ugovora. Prema najnovijoj objavi Danice Baričević, sada su završeni i žalbeni rokovi, čime je otvoren put početku redovitog prometovanja.

Otočani će ostvarivati povlastice, dio putnika imat će besplatan prijevoz

Nova linija uspostavljena je kao državna brzobrodska linija s obvezom javne usluge. To je posebno važno jer se njome osigurava redovita prometna povezanost i izvan turističke sezone, kada komercijalni brodari često smanjuju broj polazaka ili potpuno ukidaju pojedine veze.

Prema ranijim informacijama Općine Pučišća, učenici, studenti, umirovljenici i druge kategorije korisnika koje ispunjavaju zakonske uvjete za besplatan prijevoz moći će koristiti odgovarajuće povlastice, dok će ostali otočani imati pravo na povlaštene otočne karte.

Konačan cjenik nove linije zasad nije objavljen uz najavu početka prometovanja.

A što je s Povljima? Jedno bračko mjesto još čeka

Unatoč velikom zadovoljstvu u Pučišćima i Postirima, pitanje uključivanja Povalja u novu katamaransku vezu ostaje otvoreno.

Stanovnici toga mjesta na istočnom dijelu Brača već godinama upozoravaju na nedostatnu prometnu povezanost, a upravo je mogućnost njihova uključivanja tijekom proteklih mjeseci izazivala veliku pozornost.

Početkom lipnja, nakon sjednice Otočnog vijeća održane u Postirima, načelnik Općine Selca Ivan Marjanović najavio je mogućnost proširenja nove brzobrodske linije na Povlja.

Tada se razmatralo nekoliko modela, uključujući sezonsko pristajanje i manji broj tjednih polazaka tijekom zime, ovisno o potrebama stanovništva.

Podršku takvoj inicijativi iskazivali su i predstavnici županijske i državne vlasti, no Povlja zasad nisu uvrštena u službenu trasu nove državne linije.

Danica Baričević u najnovijoj se objavi posebno osvrnula i na stanovnike tog bračkog mjesta.

„Draga Povlja, ne budite tužna i razočarana – još nije gotovo! I dalje se borimo i za Vas“, poručila je.

Ostaje vidjeti hoće li nakon početka prometovanja doći do dopune plovidbenog reda ili proširenja linije prema Povljima, čime bi se dodatno poboljšala prometna dostupnost istočnog dijela otoka.

Za Pučišća i Postira, međutim, najvažnija je vijest sada jasna. Nakon godina slabije povezanosti sa Splitom, 1. studenoga počinje novo prometno poglavlje koje bi moglo značajno poboljšati kvalitetu svakodnevnog života na ovom dijelu Brača.