Gotovo je! Niko Sigur odlazi s Poljuda, evo gdje nastavlja karijeru

HNK Hajduk i Toulouse FC postigli su dogovor o transferu Nike Kristiana Sigura koji karijeru nastavlja u Francuskoj.

U našu Akademiju Niko je stigao 2022. godine iz Kalcer Radomlja, na početku nastupao za juniorsku momčad no ubrzo je prešao u prvu momčad te se sjajno prilagodio zahtjevima seniorskog nogometa. Posebno treba istaknuti njegovu polivalentnost budući da je podjednako kvalitetno igrao u veznom redu kao i na poziciji desnog bočnog.

Ukupno je za Hajduk upisao 121 službeni nastup te pri tom postigao 5 golova uz 5 asistencija. Za prvu momčad debitirao je 22. travnja 2023. godine u 2:0 pobjedi protiv Varaždina, a posljednji put za Hajduk je odigrao svih 120 minuta u susretu protiv Rakowa u Poljskoj u kojem su Bijeli izborili plasman u Konferencijsku ligu.