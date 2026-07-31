Gotovo je najteže: Mjesto u Zagori dobilo novi asfalt, evo što još slijedi prije potpunog završetka

Završena je jedna od najzahtjevnijih faza velikog infrastrukturnog projekta u Prološcu. Županijska uprava za ceste Split objavila je kako su danas uspješno okončani radovi na ugradnji završnog sloja asfalta na županijskoj cesti ŽC 6157 kroz središte mjesta. Radovi na rekonstrukciji prometnice provedeni su u sklopu projekta aglomeracije, tijekom kojeg su izvedeni opsežni zahvati na komunalnoj infrastrukturi. Nakon toga izgrađen je novi kolnik, uređeni su nogostupi, postavljen je zatvoreni sustav oborinske odvodnje te je obnovljena pripadajuća prometna infrastruktura.

Veća sigurnost i bolja povezanost

Očekuje se da će završeni zahvat značajno povećati sigurnost vozača, pješaka i ostalih sudionika u prometu, ali i poboljšati prometnu povezanost kroz samo središte Prološca.

Ipak, radovi još nisu u potpunosti završeni. Tijekom narednih dana bit će postavljena vertikalna i horizontalna prometna signalizacija, a slijede i preostali završni zahvati. Nakon njihova dovršetka prometnica će biti potpuno spremna za redovito prometovanje. Iz Županijske uprave za ceste Split zahvalili su stanovnicima Prološca i svim sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova. Zahvalu su uputili i Općini Proložac, izvođaču radova, stručnom nadzoru te svim partnerima uključenima u realizaciju projekta. Kako su izgledali završni radovi na asfaltiranju ove važne županijske prometnice, građani mogu pogledati u videozapisu i fotogaleriji Boška Ćosića.

Županijska uprava za ceste Split najavila je nastavak ulaganja u modernizaciju te povećanje sigurnosti županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije.