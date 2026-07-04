Gotovo je, Luka Modrić se oprostio od Hrvatske?

Luka Modrić još se nije službeno oprostio od hrvatske reprezentacije, ali nakon bolnog poraza od Portugala na Svjetskom prvenstvu jedna je stvar jasna: svaka objava o njegovoj budućnosti odmah izaziva golemu pažnju.

Tako je talijanski novinar Lorenzo Lepore objavio da Modrić ne namjerava stati. Prema njegovoj verziji, kapetan Vatrenih spreman je odraditi još jednu sezonu u dresu Milana, ali i nastaviti igrati za hrvatsku reprezentaciju.

No tu priču treba jasno razdvojiti na dva dijela. Onaj klupski djeluje realno. Onaj reprezentativni, prema svemu što se zasad može čuti, puno manje.

Robert Matteoni u Sportskim novostima pisao je da je Modrić protiv Portugala najvjerojatnije odigrao posljednju utakmicu u hrvatskom dresu. Pritom je naglasio da se takav trenutak ne bi smio gledati kroz tugu, nego kroz ponos zbog svega što je Modrić dao reprezentaciji, piše tportal.

I to je, u ovom trenutku, najčvršći okvir priče. Modrić bi trebao nastaviti s klupskim nogometom, ali ne i s reprezentativnim.

Zato Leporeove tvrdnje treba čitati oprezno. Informacija da Ruben Amorim, novi trener Milana, vidi Modrića kao važan dio projekta može imati temelja. Talijanski mediji već danima pišu o njegovoj budućnosti u Milanu i mogućnosti da ostane u klubu još jednu sezonu. No tvrdnja da bi Modrić mogao odgoditi oproštaj od reprezentacije ne poklapa se s informacijama koje dolaze iz hrvatskog konteksta.

Modrić će u rujnu napuniti 41 godinu. Iza sebe ima 202 nastupa za Hrvatsku, tri velike reprezentativne medalje i status najvećeg igrača u povijesti Vatrenih. Upravo zato svaka vijest o njegovoj odluci ima posebnu težinu, pogotovo nakon ispadanja koje je mnogima izgledalo kao kraj jedne ere.

Za sada nema službene odluke. Modrić se nije javno oglasio i zato konačnu riječ može dati samo on.

No ako se potvrdi ono o čemu su pisale Sportske novosti, onda je Toronto bio posljednji čin njegove nevjerojatne reprezentativne priče. Ne kraj za žaljenje, nego oproštaj od kapetana koji je hrvatski nogomet odveo dalje nego što je itko mogao zamisliti.