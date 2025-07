Gotovo je! "Kruna mora" nakon 22 dana izvučena iz mora, pogledajte trenutak vađenja

U splitskoj gradskoj luci danas je završen zahtjevan posao – veliki turistički brod Kruna mora, koji je potonuo 8. srpnja uslijed snažnog nevremena, konačno je izvađen iz mora. Podizanje broda obavljeno je uz pomoć specijalizirane dizalice koja je u luku dopremljena prije desetak dana, a operacija je protekla bez komplikacija.

Podsjetimo, Kruna mora, privatni izletnički brod u vlasništvu dugogodišnjeg brodara Damira Kordića, stradao je u nesvakidašnjoj pomorskoj nesreći kada je zbog orkanskog vjetra došlo do pucanja konopa Jadrolinijinog trajekta Petar Hektorović. Oslobođeni trajekt se odvojio od obale i pri udaru oštetio više manjih brodova, među njima i Krunu mora, koja je tom prilikom potonula na dno luke. Srećom, u incidentu nije bilo ljudskih žrtava.

Nakon nesreće uslijedio je val solidarnosti među malim brodarima. Hrvatska udruga privatnih brodara pokrenula je akciju pomoći i za samo nekoliko dana prikupila iznos od 63.850 eura, koji je izravno uplaćen Damiru Kordiću kao financijska potpora i znak zajedništva. Udruga je istaknula kako je ovim činom željela pomoći kolegi koji je godinama bio dio njihove zajednice, ali i poslati snažnu poruku da pomorska solidarnost još uvijek živi.

Dirnut ovim činom, Damir Kordić uputio je javnu poruku zahvale kolegama, prijateljima i svima koji su sudjelovali u pomoći. Njegove riječi, prožete emocijama i pomorskim duhom, odjeknule su među brodarskom zajednicom:

"U još nesavladanim trenucima rastanka od Krune mora, veliko vam hvala na svakoj riječi podrške, savjeta, velike pomorske solidarnosti i donaciji kojom ste mi olakšali zadnju plovidbu."

U emotivnoj poruci osvrnuo se i na sve što plovidba nosi – od vesla, preko fortunala do bonace – te zahvalio na svakoj ispruženoj ruci i riječi utjehe. Zaključio je riječima koje su često moto svih koji žive uz more i od mora: “Ploviti se mora, veseli bili!”

Ova priča nije samo o brodu koji je potonuo i izvađen. Ona je i o ljudima koji dijele more, dijele sudbinu i jedni drugima pružaju snagu kad valovi zaprijete. Kruna mora možda više neće ploviti, ali simbolika njenog imena i načina na koji je zajednica odgovorila ostat će trajna uspomena na to da su pomorci – i ljudi uz more – posebna obitelj.